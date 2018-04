La ricetta di Joan Cook-Mills per lo sviluppo delle allergie alimentari: genetica e cattive abitudini

Creato Domenica, 15 Aprile 2018 18:01

In Italia mezzo milione di bambini sono affetti da una allergia alimentare, ma i casi sono in aumento ovunque. Dal 2010 in Italia ma anche all’estero si è registrata un’esplosione di casi. Il fenomeno si riconduce a una così definita dagli esperti “tempesta perfetta'' di fattori: un mix di elementi genetici e di fattori ambientali. Incriminati i saponi che non vengono risciacquati dalla pelle dei neonati come ad esempio quelli che si ritrovano sulle salviettine usa e getta, allergeni della polvere e residui di cibo spesso presenti nell'ambiente domestico, come ad esempio quelli che si ritrovano sulle mani di chi si prende cura dei bambini. Da quanto è stato da poco scoperto, questi fattori in concomitanzaindebolirebbero le barriere lipidiche della pelle, rendendo dunque i neonati più esposti all’aggressione di agenti esterni.L’aumento dei casi di allergia alimentare registrati anche in seguito ai numerosi ricoveri con detta diagnosi, è stato fino ad ora un vero e proprio mistero, oggi sappiamo che lo sviluppo di un’allergia alimentare è fortemente collegato non solo alla genetica ma anche all’esposizione cutanea agli allergeni e agli alimenti. L’autore dello ricerca pubblicata sul Journal of Allergy and ClinicalImmunology, Joan Cook-Mills, professore di immunologia allergologica presso la Scuola di Medicina Feinberg della NorthwesternUniversity,definisce il suo studio come "una ricetta per lo sviluppo di allergie alimentari" affermando un importante progresso per la nostra comprensione di come l'allergia alimentare abbia radici remote nella nostra vita, a prescindere da quando poi effettivamente si manifesti. Questa scoperta oggi ci permette di comprendere l’importanza di assumere nuove abitudini nella cura dei bambini e di prestare ancor più attenzione non solo nella scelta degli alimenti da somministrare loro ma anche di comprendere maggiormente l’importanza di proteggere la loro pelle. Limitare l'uso di salviette per neonati che lasciano tracce di sapone sulla pelle e ricordarci di lavarci sempre le mani prima di entrare in contatto con un bambino, sarebbero già due buone abitudini da valorizzare. I bambini, sottolinea il ricercatore Cook-Mills, vengono esposti agli allergeni attrverso la polvere ma a volte anche attraverso dei semplici gesti di cura o di affetto, come il bacio di una sorellina che haappena mangiato, ad esempio, burro di arachidi, un alimento fortemente allergizzante. Alla luce dei risultati di questo studio, alcuni fattori di rischio possono variare, a seconda delle abitudini assunte all'interno delle mura domestiche. Il 35% dei bambini con allergie alimentari manifestano la dermatite atopica e i problemi della pelle che si verificano con le mutazioni della barriera cutanea possono essere visibili anche dopo l’inizio effettivo dell’allergia. Gli under 18 che soffrono di allergie alimentari in Italia sono 570mila: 270mila bambini tra 0 e 5 anni; 180mila tra i 5 e i 10 anni e 120mila tra 10 e 18 anni. Dei 270mila bambini con meno di 5 anni che soffrono di allergie alimentari, 5000 sono a rischio di reazioni allergiche gravi che possono costar loro anche la vita: una reazione allergica grave su tre avviene a scuola.L'allergia alimentare più frequente nei bambini tra 0 e 5 anni è quella al latte vaccino, seguita da quella alle uova.

Silvia Silvestri

