La violenza sugli uomini: un fenomeno oscuro o oscurato?

Ogni anno circa 5mila uomini subiscono violenza da parte di una donna: accuse di stalking infondate, false accuse di violenza sessuale, pressioni, ricatti, richieste di mantenimento sproporzionate, vendette psicologiche e in alcuni casi, anche se statisticamente inferiori, casi di violenza fisica. La violenza non ha un solo volto e se è vero che la violenza delle donne sugli uomini è statisticamente più lieve è assolutamente scorretto negarla. I riflettori dei Mass Media tendono ad essere puntati sui casi di violenza in cui le vittime sono le donne ma la realtà è checome purtroppo esistono e si perpetuano questi casi, altrettanto reali e frequenti sono i casi in cui le vittime sono gli uomini. I pregiudizi, anche indotti, talvolta ci forniscono un’immagine astratta della donna non sempre reale, anche a causa di convinzioni e preconcetti antichi che tendono a descriverla più soggetta a violenza o comunque generalmente più debole rispetto all’uomo. Tutto questo in molti casi è vero, ma siamo sicuri che sia sempre così?. Si fa fatica ad immaginare una donna commettere una violenza, ancor di più se si parla di violenza fisica, eppure questa realtà esiste anche se è molto meno illuminata dai riflettori. Pari opportunità significa pari diritti ma anche pari responsabilità. A prescindere dal sesso delle vittime e dei carnefici la violenza va denunciata, riportata e incriminata.

Ne abbiamo parlato con la Dott.ssa Lucia Ruggero, criminologa esperta in relazioni violente.

Tutti parlano di violenza sulle donne ma oggi noi stiamo parlando di violenza sugli uomini. È un fenomeno reale o ipotetico? Se reale, di che tipo di violenza parliamo?

Il fenomeno è più reale di quanto si possa immaginare. Certo, capisco che possa risultare strano pensare adun uomo maltrattato da una donna, eppure, se osserviamo tutti i casi di cronaca, anche quelli che “fanno meno notizia”o decidiamo di guardandoci intorno con più attenzione, possiamo sicuramente constatare che non è un fenomeno così improbabile. Quando parliamo di violenza sull’uomo da parte della donna,si parla soprattutto di violenza psicologica, economica, frequenti sono i casi di stalking, anche se non mancano i casi di violenza sessuale e violenza fisica. So che è difficile da credere o ipotizzare, eppure questi scenari esistono.

Puoi darci qualche dato?

Sul territorio nazionale, al contrario di quello internazionale, a parte i dati delle Questure l’unico studio è quello condotto nel 2012 dal Prof. Macrì e dai suoi collaboratori, il quale utilizzando lo stesso metodo adottato dall’Istat per indagare sulla violenza subita dalle donne, ha evidenziato dati allarmanti: 5 milioni di uomini sono stati vittime di violenza fisica almeno una volta nella vita, 3,8 milioni sono stati vittime di violenza sessuale, poco più di 6 milioni sarebbero stati vittime di violenza psicologica e 2,5 milioni avrebbero subito atti persecutori.

L’esistenza del preconcetto che inquadra da secoli l’uomo come il “sesso forte”, potrebbe essere una delle ragioni per cui il problema è stato fino ad oggi prevalentemente affrontato da una sola prospettiva?

Decisamente sì. Viviamo in una realtà sociale in cui predomina la cultura del così detto machismo che spinge gli uomini a nascondere le proprie debolezze e i propri sentimenti. La nostra è una civiltà che lascia all’uomo, apparentemente, poche e poco raccomandabili valvole di sfogo, principalmente: rabbia e aggressività. D’altra parte come reagirebbe la maggior parte della gente davanti ad un uomo che piange o che non sa difendersi da solo? Quasi sicuramente verrebbe deriso, anche se non espressamente.

Il 22 e il 23 aprile i giocatori della serie A sono scesi in campo con un segno rosso sul viso a sostegno della campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, presentata nei giorni scorsi da Lega A e Aic, in collaborazione con WeWorldOnlus. Campagna di sensibilizzazione importante ma alla luce dei dati riscontrati, potrebbe apparire ad un occhio critico, una campagna più mediatica che propositiva? Cosa credi occorrerebbe cambiare per non inciampare in luoghi comuni o essere involontariamente vittime di pregiudizi?

I Mass Media dovrebbero porre più attenzione ai messaggi che passano. Quello che la TV trasmette a volte è davvero pericoloso. Se ne sentono tante. La donna viene spesso descritta come quella che è andata a cercarsi la violenza magari solo perché indossava una minigonna, l’uomo invece agisce in un certo modo se non perché appartenente ad un’altra cultura semplicemente perché ubriaco. Questo non va bene. Determinati fenomeni sono sempre esistiti, solo prima non facevano notizia. Oggi vittimizzare la donna e criminalizzare l’uomo, soprattutto se di nazionalità diversa dalla nostra, fa audience!

Femminicidio. Che ne pensi di questa ormai comune definizione?

La parola sta ad indicare un fenomeno ben specifico: “la violenza sulle donne da parte degli uomini”, quindi non semplicemente “violenza sulle donne”. A mio avviso è un termine assolutamente scorretto e dannoso. Omicidio! E’ solo questo il termine corretto e attinente a determinati eventi. Utilizzando determinate altre parole, il rischio è di inquadrare un fenomeno solo attraverso la sua parziale definizione. Ciò che mi preoccupa è che usando questa terminologia, la violenza in sé, che purtroppo si verifica, passi addirittura in secondo piano rispetto alla sua classificazione. Non è corretto far passare l’idea che l’atto criminale, l’omicidio sia incriminato e maggiormente amplificato solo perché agito nei confronti di una donna. È bene che si parli di violenza sulle donne, esiste, purché se ne parli in modo corretto. Se esiste il “femminicidio” esiste il “maschicidio”. Ha per voi senso questa classificazione?

In Italia abbiamo tanti centri per le donne vittime di violenza, ma uno solo per gli uomini vittime di violenza. E’ davvero così? Secondo te perché questa così scarsa attenzione al fenomeno?

Ci sono molte associazioni che offrono aiuto e consulenza ai papà separati, ma confermo che il centro che si occupa di uomini vittime di violenza ad oggi è solo uno ed è a Milano, quindi non facilmente raggiungibile da tutti. La scarsa attenzione è dovuta a vari fattori e i principali sono essenzialmente due: il primo è che gli uomini non denunciano i maltrattamenti e se lo fanno la cosa non cattura la dovuta attenzione, perlomeno dall’opinione pubblica, l’altro è che il pensiero comune è quello che l’uomo non sia mai vittima. Ormai il genere maschile è incastonato nel ruolo di carnefice, quindi anche quando al Tg passa la notizia di un uomo maltrattato, molti tendono a pensare “ben gli sta!”.

Cosa si intende per “numero oscuro” quando si parla di violenza?

Il numero oscuro è quel numero di reati non denunciati né rilevati ufficialmente. In questo contesto il fattore “vergogna” ha un ruolo importante, in quanto spinge gli uomini a non denunciare le violenze subite per evitare di essere giudicati, di apparire deboli o di non essere creduti. Plagiati probabilmente da credenze limitanti, generalmente gli uomini se vittime di violenza non ne parlano nemmeno con gli amici, figuriamoci con le forze dell’ordine. Per questo ritengo necessaria la presenza sul nostro territorio, su tutto il territorio italiano di più centri con operatori adeguatamente formati che possano offrire sostegno ad ogni genere di vittima.

Silvia Silvestri

