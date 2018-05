Il passato che non va dimenticato: 80 anni dalle leggi razziali

Creato Sabato, 12 Maggio 2018 17:01

Gli anniversari sono importanti, sicuramente quelli che celebrano i momenti rilevanti o eventi gloriosi del passato, ma tanti altri sono importanti da ricordare per riflettere, per non dimenticare, per imparare anche dai momenti più bui della nostra storia. Sono passati 80 anni dalla legislazione antisemita varata dal regime fascista fra l'estate e l' autunno del 1938, legislazione che cambiò la vita a migliaia di ebrei italiani costretti a lasciare il proprio lavoro, le proprie case e a modificare le proprie relazioni. In Italia il Regime di Benito Mussolini si adeguò alla legislazione antisemita della Germania nazista, che fin dal 1933, anno dell’ascesa al potere di Hitler, generó una serie di provvedimenti contro gli ebrei sempre più rigidi e sempre più ingiusti: fu vietato loro di insegnare,di accedere a cariche pubbliche, di svolgere attività economiche, di stringere relazioni con donne di nazionalità e origine diversa dalla loro. La vita di numerosissimi esseri umani divenne in brevissimo tempo un inferno, priva di diritti, di dignità, di futuro. Dal razzismo di Stato all’Olocausto, il passo fu breve. Il mirato e orrendo genocidio di più di 6 milioni di persone non risparmiò nessuno e anche in Italia uomini donne e bambini ebrei furono massacrati e uccisi nei modi più disparati dalla politica del Führer. Nel 1933 si stima che ci fossero 13 milioni di ebrei in Europa, dei quali circa 45.000 in Italia, presto vittime di un folle sistema. I fatti sono stati largamente studiati ed oggi non esiste serio studioso che crede alla leggenda di un Duce costretto ad una scelta antisemita dalle pressioni del suo folle alleato. Tanti sono stati gli ebrei italiani salvati grazie all' aiuto di altri italiani, moltissimi cittadini nascosero parenti, amici e conoscenti nelle loro case, spesso fornendoli di documenti falsi, pur sapendo di andare incontro ad enormie fatali rischi, ma nonostante i comportamenti esemplari e virtuosi di tanti connazionali, questo resta un avvenimento imbarazzante anche della nostra storia, firmato da Benito Mussolini e Vittorio Emanuele III. Il passato non è mutabile ma non dimenticarlo in questo caso è un dovere ed è un dovere tramandarlo. Rammentare ai più giovani quanto accaduto, ricordare quali possono essere le conseguenze di scelte basate sull'esclusione, sull'intolleranza, sulla violenza fisica e verbale è la grande possibilità che questo anniversario ci offre e che tante scuole d’Italia in questi mesi stanno cogliendo. L’argomento è difficile ma è opportuno affrontarlo, poiché ancora oggi abbassare la guardia sembra essere un rischio, soprattutto in una società stanca come la nostra ed innanzi ad emergenti autoritarismi che trovano terreno fertile soprattutto nelle menti di chi dimentica.

Silvia Silvestri

