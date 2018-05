La politica scolastica del risparmio e il diritto allo studio: la battaglia contro le «classi pollaio» continua

Il T.A.R. della Sicilia si è recentemente pronunciato sull’ennesima e tanto chiacchierata “classe pollaio” costituita da 24 alunni di cui 4 diversamente abili. La sentenza ha ribadito il principio costituzionale del diritto allo studio sostanziale, formalizzato dall’art. 3 comma 2 della nostra Carta, contrapposto a quello formale di una “scuola aperta a tutti” ( art.34 ). Una sentenza dal contenuto prevedibile. L’ennesimo esempio di come la Magistratura sia spesso costretta a supplire le Istituzioni per garantire pari opportunità oltre che un’organizzazione più efficace e meno massimale. Ancora una volta è stato posto ed imposto un rimedio alla superficialità di politiche poco eque ed efficienti. Il precedente si era già ottenuto dal T.A.R. Toscana con la sentenza numero 1367 del 19 settembre 2016, la quale stabilì che una classe con anche un solo studente disabile non può essere composta da più di 20 elementi. Una classe di un Liceo linguistico composta da 31 alunni, tra cui 2 disabili, ha costituito una condizione insopportabile per i coraggiosi genitori di uno dei due ragazzi diversamente abili, i quali senza pensarci troppo ecerti dei diritti violati dei loro figli, hanno fatto ricorso. Il numero di alunni esagerato, di cui 2 con disabilità grave, viola il “diritto costituzionale dell’alunno all’istruzione e all’integrazione scolastica per l’eccessivo affollamento”. L’organizzazione che la maggior parte degli istituti scolastici si ostinano ad assumere è incostituzionale come ormai confermato da diverse pronunce, proprio come quellapiù recente del T.A.R. della Sicilia. L’errore si ripete e la superficialità riscontrata inizia ad apparire sconcertante, ancor più se si considera la presenza di ragazzi disabili all’interno delle classi incriminate. La recente sentenza accoglie la tesi più volte sostenuta e già condivisa dal TAR in casi simili. Il numero di alunni per ciascuna classe (iniziale, intermedia o finale) non può superare il tetto di venti unità, come previsto dall’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 81/2009: “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni..”. Un limite che deve permanere anche nelle classi successive, infatti – continua la sentenza – “una lettura improntata a parametri di logicità impone di ritenere che, in presenza di alunni disabili, il limite dei venti alunni previsto per le «classi iniziali» debba considerarsi valido per tutte le classi”. Oggi abbiamo innanzi un’altra sentenza dagli effetti clamorosi che tra le righe mette in discussione ancora una volta il modo in cui vengono formate le classi nelle nostre scuole, i sistemi di riferimento nonostante la presenza di alunni disabili e le competenze culturali oltre che tecniche di chi si occupa di questi importanti aspetti organizzativi che non possono dipendere, evidentemente, dalla sola superficiale logica del risparmio che attraversa la politica scolastica negli ultimi anni.

Silvia Silvestri

