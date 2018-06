La violazione degli obblighi di assistenza familiare: le novità normative del 570 bis c.p. tra dubbi e continuità

Chi non paga l’assegno di mantenimento ai figli o all’ex coniuge ne risponde anche penalmente davanti al giudice. Questo è quanto afferma l’articolo 570 bis del codice penale entrato in vigore con il decreto 21/2018, che finalmente chiarisce aspetti importanti legati alla tutela delle famiglie,fino a qualche settimana fa trascurati e poco definiti.

Oggi grazie alla nuova norma entrata in vigore non contribuire al mantenimento dell’ex coniuge e dei figli costituisce un reato. Prima di questa integrazione normativaera necessario per il coniuge economicamente più debole dimostrare di aver diritto al mantenimento, ora non è più così: chi non corrisponde l’assegno alla propria moglie e ai propri figli sarà condannato a prescindere dalle condizioni economiche dell’avente diritto. Questo provvedimento non mette in discussione i precedenti orientamenti della Suprema Corte in tema di mantenimento nei confronti della moglie, ma pone dei punti fermi imprescindibili, diventando un riferimento normativo, opportunamente più articolato, in ordine ad un tema delicato e spesso oggetto di numerosi dibattiti. E’ tutt’oggi frequente l’ipotesi in cui un padre, in seguito ad una separazione o un divorzio e nonostante la presenza di un provvedimento provvisorio o definitivo di un giudice, non versi con regolarità l'assegno di mantenimento nei confronti della moglie e dei figli. L’art. 570 bis c.p. amplia il campo di applicazione della sanzione penale e dunque le tutele previste dell’art. 570 c.p. che circoscriveva la pena al genitore che fa mancare i mezzi di assistenza ai propri figli, lasciando dunque indefiniti ed interpretabili aspetti importanti legati all’inviolabile obbligo di assistenza familiare. Con l’introduzione del nuovo articolo le pene in realtà già previste diventano applicabili al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto, in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, salvo in quei casi in cui gravi e giustificati motivi escludono la responsabilità dell’obbligato. La norma contrasta ogni forma di violazione di tutti quegli obblighi di natura economica conseguenziali e propri della separazione e dell’affidamento condiviso dei figli. Peccato che il legislatore nonostante il suo palese obiettivo di ampliare le tutele familiari, abbia omesso di stabilire con maggiore accuratezza la disciplina riguardante il mancato pagamento delle spese straordinarie, ovvero se l’omissione di tali importi integra o meno l’ipotesi di un reato; così come, dando rilevanza alle famiglie fondate sul matrimonio, ha d’altro campo dimenticato di considerare applicabile la norma anche in caso di unioni civili o di coppie omosessuali, situazioni per le quali ancora nulla è stato previsto. La norma non potrà essere applicata nelle ipotesi di mancata corresponsione dell’assegno a favore dei figli nati fuori del matrimonio, a cui per ora resta la sola tutela penale dell’art. 570 del codice penale. Buona e lodevole l’intenzione del legislatore, iniziativa necessaria seppur al momento un po’ imprecisa, motivo per cui ora ci si aspetta un lavoro di “revisione”ugualmente necessario da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Silvia Silvestri

