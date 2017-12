L’influenza colpisce. Ma il picco deve ancora arrivare

Creato Sabato, 30 Dicembre 2017 15:01

Febbre alta, mal di gola, raffreddore e problemi gastrointestinali. L’influenza è arrivata e sta costringendo a letto migliaia di persone ma, a quanto pare, il peggio deve ancora venire. Secondo le previsioni dei medici sentinella, il vero picco influenzale è atteso tra la fine dell’anno e l’Epifania. Molti italiani dovranno abbandonare il sogno di una vacanza al mare o in montagna e rassegnarsi a trascorrere le tanto attese festività sotto le coperte. Il Lazio, fanno sapere dall’Istituto Superiore della Sanità, è tra le Regioni più colpite. «In base ai dati che riceviamo dai medici di medicina generale, negli ultimi sette giorni l’influenza ha colpito 6 persone su 1.000 – dice Caterina Rizzo, medico epidemiologo dell’ISS – L’incidenza è maggiore nei bambini tra 0 e 14 anni». A Santo Stefano, al pronto soccorso del Bambino Gesù, sono arrivati oltre 450 bambini. Intanto nella Regione è in corso una incisiva campagna antiinfluenzale che ribadisce come la vaccinazione sia il migliore strumento di prevenzione. La Regione Lazio ha distribuito alle Asl circa un milione di dosi vaccinali. La risposta dei cittadini è stata positiva tanto che si è registrato un considerevole aumento di richieste di vaccinazioni. «Come Roma 1 abbiamo distribuito 181.000 dosi di vaccino antiinfluenzale – dice il direttore Uoc Asl Roma1, Roberto Ieraci – Il dato positivo è che le richieste aumentano anche da parte dei giovani. Sarebbe utile, a mio avviso, vaccinare contro l’influenza anche i bambini dai 6 mesi ai 5 anni». Ed in Basilicata invece?. Nella nostra Regione al momento le chiamate ai medici di base per l’emergenza non ha superato il 20%, dato però che dovrebbe essere in netta salita tra la fine dell’anno e l’Epifania, dove, secondo le previsioni, dovrebbero essere colpiti dal virus tre lucani su dieci.

