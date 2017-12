Anno 2018, #AVANTI TUTTA!

Va via anche il 2017, lasciando un ulteriore e indelebile traccia. La fornitura elettrica da gennaio aumenterà del più 5,3 per cento e il gas del 5 per cento. Annus horribilis potrebbero definirlo storici, filosofi o amanti della cultura in genere a cui tranquillamente si associa il semplice cittadino che di questi dodici mesi, 365 giorni ne ha visto di tutti i colori. Dopo il 2009, Anno raccontato dallo scrittore Giorgio Bocca, appunto nel suo libro “Annus Horribilis”, il 2017 è diventato stretto parente per avvenimenti per la maggior parte, tutti al negativo che la gente comune ha dovuto sopportare. Si inizia il 18 gennaio 2017 con una scossa di terremoto nei Comuni di Montereale, Campotosto, Capitignano, Cortino e Valle Castellana. Il terremoto provoca una slavina staccatasi dal Gran Sasso, in Abruzzo, che distrugge l’ hotel a Rigopiano, nota località turistica del comune di Farindola, in provincia di Pescara, causando 29 morti e 11 feriti. Dopo le precedenti scosse, ad Amatrice crolla definitivamente il campanile della chiesa di Sant'Agostino. Da qui le solite storie sui tempi della ricostruzione che fanno venir fuori anche quelle sul denaro accumulato dagli enti preposti e proveniente dagli sms solidali telefonici e non ancora del tutto destinato. E nel mentre continuano ad aumentare le percentuali di sbarchi di immigrati sulle coste italiane rendendo difficile, alcune volte impossibile, dare un vitto e un alloggio ad ognuno di loro, dall’altra parte lo Stato cerca di correre ai ripari per rischio di attentati, furti alle proprietà private e le violenze perpetrate alle singole persone da parte di immigrati facinorosi senza alcuna regola di civile convivenza. Tra i tanti casi si può facilmente ricordare quello di una aggressione brutale sfociata nel sangue, con la corsa in ospedale per un uomo e sua figlia "colpevoli" di aver assistito ad un furto e di aver cercato di fermare la banda di tre banditi dell'Est. Era il 20 febbraio quando ad Arconate, in provincia di Milano padre e figlia venivano massacrati da banditi che stavano commettendo un furto. Mentre la politica si allontana sempre di più dalle case dei cittadini e il Presidente della Repubblica Napolitano frena la voglia di elezioni anticipate, una minorenne di anni 16 viene aggredita, picchiata e violentata sul treno che da Milano viaggia in direzione Mortara, nel Pavese. Casi così che l’opinione pubblica è costretta a registrarne altri con una intensità di due al mese. Violenze che non mancano di estendersi alle donne violentate e uccise da uomini violenti con il senso forte del possesso, che in altri casi diventa l’arma finale di morte utilizzata a sua volta dalla donna per uccidere il proprio marito o il proprio compagno. Poi i casi, tanti, di pedofilia all’interno e fuori la chiesa. Famiglie alla deriva, sfasciate con continue lite tra i vari componenti per beni e proprietà non concesse. Imposizioni su questo o quel componente della famiglia frutto di idee antiche e tribali. Mentre la disoccupazione continua ad aumentare e le aziende italiane di pregio vengono acquistate da imprenditori esteri o da magnati orientali, che si allargano fino al calcio, la politica è impegnata a discutere del niente o qualcosa di più come di nostalgie storiche che da tempo sono state lasciate al giudizio competente degli storici. Un legislatore che ha sfornato norme e interpretazioni autentiche che nulla pare abbiamo donato all’idea del vero cambiamento. A febbraio è il caso DJ Fabo il giovane che, costretto a rimanere fermo in un letto d’ospedale per colpa di un incidente, chiede di mettere fine alla sua vita con il suicidio assistito: scoppia quindi il caso. Marzo annota le vittime di Londra di un attacco terroristico quando un Suv si lancia contro i passanti sul Westminster Bridge proprio di fronte al Big Ben, ferendo a morte un poliziotto. Momento tragicamente indimenticabile di questo 2017 è quello del 22 maggio quando a Manchester un kamikaze aspetta la fine del concerto di Ariana Grande presso la Manchester Arena per farsi saltare in aria con un ordigno esploso nel foyer dell’Arena coperta, uccidendo ben 23 persone di cui la vittima più giovane aveva solo 8 anni. Impossibile dimenticare a giugno la Grenfell Tower il grattacielo di 24 piani nel quartiere di North Kensington a Londra che ha preso fuoco: inizialmente si parlava di 80 morti ma successivamente si parla di 71 persone a causa della difficoltà nell’identificazione dei corpi. A luglio diciamo addio purtroppo a Paolo Villaggio che con la sua maschera di Fantozzi aveva letteralmente influenzato un’intera generazione. Si spegne a 84 anni dopo giorni di ricovero per colpa del diabete. Ad agosto purtroppo altro momento triste. A Barcellona un furgone bianco decide di gettarsi sulla folla che camminava tranquillamente sulla Rambla nella zona più popolosa della città spagnola cercando di travolgere più persone possibili. Si parla di 16 persone decedute e 120 feriti. A ottobre scoppia il caso Weinstein, il re delle case di produzione, che pare abbia molestato decine e decine di donne attrici e modelle. Il 17 novembre l’Italia esce ufficialmente dalla corsa ai Mondiali. La prima volta da 60 anni che la nostra Nazionale non si qualifica per la fase finale della Coppa del Mondo. Il 14 dicembre il biotestamento diventa legge senza aver convinto nessuno. Ora il 2018 si affaccia ai nostri occhi in maniera tiepida con qualche preoccupazione ma con tanta speranza di uscire dal tunnel. Siamo tutti stanchi, insoddisfatti, preoccupati con l’idea di volerci arrendere. Ma è solo un’allucinazione frutto della stanchezza che il 2017 ha prodotto. Dobbiamo continuare a credere che l’unica soluzione è ritornare ad Itaca. Luogo dell’essenzialità, della sostanza e non dell’apparenza. Dobbiamo rialzarci e decidere di riprenderci il nostro destino. L'obiettivo di un nuovo anno non dovrebbe essere quello di avere un nuovo anno, ma di avere una nuova anima, un nuovo cuore e un valido intelletto per considerare che la vita è la cosa più preziosa che il buon Dio ci ha donato e che non va sprecata in mille rivoli di orgoglio di illusione e arroganza, ma valorizzata ed esaltata con il desiderio di aiutare il prossimo con verità e fede. E allora semplicemente buon 2018. E se il destino è contro di noi, peggio per lui. Noi andiamo avanti tutta!



Oreste Roberto Lanza

