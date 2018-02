A proposito, il 4 marzo si va a votare

Una sola cosa, giusta, Berlusconi ha detto ad inizio di questa poca gratificante campagna elettorale: “Chi non vota si suicida”. Ed è così. Votare è il vero obiettivo che deve affascinare le nostre coscienze e le nostre menti. Il non voto non porterà frutti buoni. Il voto nullo, peggio del peggio, ci costringerà a chiedere perdono per il male che noi stessi abbiamo provocato alla nostra intelligenza. Votare è necessario. È il mezzo di assunzione pieno delle proprie responsabilità nel decidere il nostro destino. Non è più il tempo di delegare ad altri la gestione del nostro presente ed il nostro futuro. Del resto aveva ragione Paolo Borsellino quando diceva che: “Il cambiamento si fa dentro la cabina elettorale con la matita in mano”. Ma votare è un impegno con noi stessi a capire, leggere, mettere in moto definitivamente la parte importante del nostro cervello, che deve essere riabituata al ragionamento. Dobbiamo imparare ad ascoltare le tante chiacchiere che ci propinano in continuazione e i continui pentimenti che politici di razza fanno seguire, quando si accorgono di avere commesso l’errore di prendere per il deretano la gente comune e addirittura il proprio elettorato. Cercare la verità ad ogni costo senza paura di aver paura. La verità non è quella che ascoltiamo dai telegiornali o apprendiamo da qualche “giornalaio”.

La verità non la si cerca nel nostro piccolo cortile dove da una parte e da un'altra ci addolciscono con buoni propositi e con eccelse proposte di ridurre tasse, di creare posti falsi di lavoro, che altro non sono che continua precarietà una forma di assistenzialismo che al Sud, e permettetemi nei paesi della nostra Lucania, è diventato una istituzione quotidiana. La verità sta oltre il nostro pensiero, i nostri occhi. La verità è nascosta da un élite mondialista. Famiglia di banchieri massonici che governano, nell’ombra, governi non eletti o quelli chiamati appunto governissimi e un’Europa senza visione e passione per gestire veramente gli interessi dei comuni popoli.

La verità è oltre il nostro naso e il nostro continuo campanilismo. È quella che è stata nascosta dalle grandi multinazionali della morte. Case farmaceutiche che probabilmente continuano a sperimentare nei paesi poveri come decimare interi popoli con il pretesto dei vaccini. Qualche complice in Italia ci sarà, che è stato pagato per rendere obbligatori i famosi 10 vaccini. Molti dei nostri politici legati che si dicono di destra, di sinistra e addirittura di centro hanno lavorato in questi ultimi venti anni per svendere l'Italia. Hanno accettato una politica di deindustrializzazione dell'Italia voluta con ogni probabilità da Francia e Germania. Le crisi non sono naturali. Questo in tanti l’hanno capito. Le crisi vengono provocate con i giusti calcoli.

Vengono creata ad hoc per indebolire questo o quel paese. L'immigrazione non è casuale. Appare nella sua totale crudeltà pianificata dai massoni banchieri che hanno, già deciso, come deve essere diviso il mondo e chi deve governarlo in toto. Noi facciamo il gioco di questi demoni che usano la strategia della divisione. Anche in Italia ci stiamo ammazzando con guerriglie che ci vedono già da tempo contrapposti immigrati e nativi. Ci voglio disorientare e distrarre con il continuo gioco della falsa contrapposizione tra contenitori vuoti, che si chiamano destra e sinistra. Così facendo facciamo il gioco dei massoni, che intendono cambiare le regole di convivenza civile e gli stessi valori dell'uomo come li conosciamo, eutanasia, gender obbligatorio nelle scuole, pianificazione del clima, programmazione dei terremoti in questo o quel paese.

Cosa può importare se qualcuno passa dal club di Destra a quello di Sinistra? Cosa importa se qualcuno lo fa per guadagnarsi la pensione con il nostro sangue? Cosa può importare se imprenditori tutti con conflitti di interesse si candidano a fare il Presidente del Consiglio, sapendo di essere il giorno dopo succube dei grandi massoni che gli consegneranno la vera comanda delle cose da fare? Questo è poca cosa.

In un paese come l’Italia abituato ad essere furbi più che bravi, l’obiettivo è non soltanto cercare persone oneste ma anche competenti e orgogliosi di appartenere a questa nazione che si chiama Italia. L’interesse primario è sollecitare la partecipazione alla politica come visione e non come interesse di tasca. L’assenza di partecipazione del popolo ha generato tanti mostri e ha chiuso il luogo del nostro futuro che si chiama scuola, facendoci diventare una massa senza identità e perdendo di fatto la speranza di diventare un popolo con tutti gli attributi.

Se dopo tante menzogne raccontateci in questi ultimi anni, continuiamo a votare allo stesso modo oppure riteniamo che la soluzione giusta sia quella di non votare, il problema non sono questi pseudo politici, ma probabilmente noi stessi. Per cambiare serve un programma vero, buono con il prerequisito dell’onestà e della competenza. Su queste basi bisogna saper capire, leggere e poi scegliere quello che si vuole. Cosa primaria è scendere in campo andando a votare per non morire con le nostre stesse mani. Facciamolo!

Oreste Roberto Lanza

