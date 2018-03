Una garanzia vera, la Casellati al Senato. Una donna capace e di competenza istituzionale

Domenica, 25 Marzo 2018

Inizia la XVIII Legislatura. Sinceramente l’inizio mi dà qualche garanzia. Probabilmente torneremo alle urne, per adesso un governo si dovrà fare anche per dare l’impressione che la spesa delle elezioni è valsa l’impresa. L’elezione a Presidente del Senato di una donna concede al mio animo un po’ di tranquillità. La prima donna nella storia della Repubblica a ricoprire questo ruolo. Ha 71 anni ed è stata nel Consiglio Superiore della Magistratura. Si è laureata in giurisprudenza e in diritto canonico nella Pontificia Università Lateranense e per diversi anni ha praticato come avvocato matrimonialista. Entrò a far parte di Forza Italia nel 1994, diventandone segretaria al Senato. Durante la sua carriera politica è stata anche sottosegretario prima alla Salute e poi alla Giustizia. Dal 2001 al 2006 Alberti Casellati è anche stata vice-capogruppo di Forza Italia. Nel 2014 il Parlamento, riunito in seduta comune, l’aveva votata tra i membri laici – cioè non provenienti dalla magistratura – del Consiglio Superiore della Magistratura. Una vera Garanzia più di Fico, che è un bravo ragazzo, capace,studioso, critico quando le cose non gli vanno giù. Ha dimostrato molto bene di sapere svolgere il proprio impegno istituzionale nella precedente legislatura. Ma la garanzia è un'altra cosa. Non è un principio emozionale, un aspetto fisico, una cravatta ben messa su un abito di stoffa buona. La garanzia nasce da una stoffa buona portata con stile utilizzando la giusta riservatezza e soprattutto un linguaggio con congiuntivi e lettere poste al punto giusto. Innanzitutto una donna, capace, forte e dinamica, Maria Elisabetta Alberti Casellati cheha ben in uso un linguaggio giuridico e per quello che ho potuto vedere e leggere, mi conforta la capacità di intuire e capire gli eventi prima che questi avvengano. Belle le sue parole all’atto dell’insediamento: “La scelta di eleggere per la prima volta una donna alla presidenza del Senato rappresenta un onore, una responsabilità che sento doveroso condividere con quelle donne che con il loro esempio e coraggio hanno costruito l’Italia di oggi, un grande paese democratico e liberale dove nessun traguardo è precluso”.Non è una donna perfetta. Ma una donna vera. Se pure porterà sempre addosso quella sua etichetta di essere un politico di Berlusconi, negli anni quell’adesivo si scolorirà, con l’impegno e il lavoro continuo, che donerà agli italiani per rispondere alle speranze e alle attese di una nazione che, dal 2007, soffre di un virus che tiene a letto tutti. Una crisi economica che ha prodotto povertà, disoccupazione, violenze nel nostro condominio sociale. In molti casi ha riportato in auge una forma di spopolamento giovanile che da tempo aveva rallentato la sua corsa. Abbiamo bisogno innanzitutto di garanzie serie. Berlusconi finalmente ha dovuto prendere atto che il suo delfino, Paolo Romani avrebbe leso il principio dell’onestà e della lealtà verso le istituzioni. Una condanna per un reato come quello addebitato al Senatore Romani avrebbe ferito e scalfito di parecchio il principio della garanzia. Il passo indietro di Berlusconi ha garantito di avere una seconda carica istituzionale di grande valore, ma, soprattutto, credibile per il semplice fatto che nella sua vita ha lavorato e prodotto, prima di arrivare ad essere figura istituzionale. Ora per definire l’opera iniziata ci vuole un governo di fatti, più che di scopo, balneare o di raffreddamento come quelli avuti dalla Repubblica nei momenti di incertezza. Un governo che ci porta fuori dal pantano, dove da tempo la nazione è finita. Un governo movimento 5 stelle –Salvini. Possibile, auspicabile ma solo a patto che si rispetti la volontà delle urne e che si dia corso al programma votato rapidamente. L’Italia non può più aspettare.Una nazione che non è proprietaria neanche delle propriescarpe, vista la continua crescita del debito pubblico.

Oreste Roberto Lanza

