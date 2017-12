Calcio a5 femm.: Sfida al cardiopalma tra Episcopia e Matera sabato al Pala Monte Cotugno

Creato Giovedì, 28 Dicembre 2017 18:24 Visite: 422

SENISE – Ci siamo, è tutto pronto per la semifinale di coppa Italia femminile. Sabato trenta dicembre alle ore 17.30 al «Pala Monte Cotugno» scenderanno in campo il Futsal Episcopia e la Tecnolens Matera che si sfideranno nel tentativo di aggiudicarsi gara uno, in vista poi del ritorno in programma il sei gennaio. Un match che si annuncia una sfida al cardiopalma con le due compagini vogliose di mettersi in mostra e di aggiudicarsi l’intera posta in palio per non rischiare poi nella partita di ritorno. «Siamo pronte per questa grande sfida – afferma il vice presidente nonché capitano della squadra Giusi Donadio – con le ragazze che non vedono l’ora di scendere in campo per dare battaglia all’avversario. Sappiamo che non sarà facile, perché conosciamo la forza del quintetto materano, però siamo consapevoli che possiamo dire la nostra in campo. Contiamo molto sull’apporto del caloroso pubblico di Episcopia e Senise – conclude Giusi – sapendo che nelle gare importanti rispondono sempre all’appello». Intanto la squadra sta svolgendo con molta attenzione le sedute di allenamento agli ordini di mister Sebastiano Propato, che sul parquet del «Pala Monte Cotugno» prova schemi e tattiche da opporre alla Tecnolens Matera.

Claudio Sole

