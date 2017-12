Calcio Eccellenza: Oggi l’attesa finale di coppa Italia. In campo Lagonegro e Melfi

Creato Venerdì, 29 Dicembre 2017 09:28 Visite: 251

Tutto pronto allo stadio “Donato Curcio” di Picerno per la finale di coppa Italia di Eccellenza tra la Soccer Lagonegro e il Melfi che si giocherà oggi con fischio di inizio alle ore 18.00. Le due compagini arrivano a questo importante appuntamento con umori differenti: Lagonegro a gonfie vele, forte del primato in campionato e con una condizione fisica e mentale eccellente. Melfi invece, in affanno per le ultime prestazioni poco convincenti in campionato, ma pur sempre temibile, che la vede rincorrere le prime posizioni in classifica. Insomma, una gara che si annuncia interessante e che sicuramente farà divertire il pubblico, che sarà numeroso nel freddo picernese. Sono attesi circa mille spettatori, con i tifosi normanni in netta maggioranza, infatti da Melfi dovrebbero assistere alla gara circa 500 supporters, da Lagonegro invece dovrebbero arrivare un 200 tifosi a sostenere i

propri colori. Le due formazioni si presentano a questo appuntamento con delle assenze, il Lagonegro sarà privo degli squalificati Capozza e Leone, mentre al Melfi mancherà il centrocampista Muratore. La finale della passata stagione venne giocata sempre a Picerno, fu vinta dal Moliterno che battè il Real Senise per 5-2. Sul sintetico di Picerno l'arbitro della gara di oggi sarà il signor Pignalosa di Matera, coadiuvato dagli assistenti Stefano Vito Martinelli di Potenza e Giuseppe Chiarillo di Moliterno. Ricordiamo che il prezzo del biglietto per assistere alla gara sarà di 5 euro.

Claudio Sole

Commenta l'articolo