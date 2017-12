Calcio coppa ITA: Il Lagonegro fa sua la coppa. Battuto ai rigori il Melfi

Creato Sabato, 30 Dicembre 2017 02:45 Visite: 164

PICERNO – Davanti al pubblico delle grandi occasioni e al gelo del “Donato Curcio” di Picerno, la formazione del Lagonegro si è aggiudicata la finale di coppa Italia ai calci di rigore con il risultato di 7-5. Nel corso dei novanta minuti di gioco combattuti ed entusiasmanti, la gara si è chiusa in parità con il risultato di 3-3. Dopo il doppio vantaggio dei ragazzi di mister Camelia con Scavone all’8’ con un gran tiro dal limite e con Di Filippo al 18’ è arrivata la reazione del Melfi. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 23’ Lamorte di testa ha accorciato le distanze. Siamo sul 2-1. Il Lagonegro spinge, ed al 31’ arriva il tris ad opera di Mastroberti con un tiro spettacolare dal limite che non lascia scampo a Gabrieli. Si chiude la prima frazione di gioco in favore dei lagonegresi per 3-1. Nella ripresa il Melfi parte subito forte, andando in rete al primo minuto con Bongermino che insacca dopo una pronta ed abile girata. I gialloverdi sono sulle ali dell’entusiasmo, raddrizzano la gara al 15’ con Saurino che beffa De Gennaro. Siamo sul 3-3. Si arriva alla fine dei novanta minuti regolamentari in parità. Ai supplementari non succede nulla per smuovere il risultato. Si va così ai rigori, dove il Lagonegro festeggia con il risultato di 7-5, alzando la coppa al cielo, bissando la fresca nomina di campione d’inverno in campionato.

SOCCER LAGONEGRO – MELFI 3-3 (7-5 dts)

SOCCER LAGONEGRO : De Gennaro, Caramuta, Nardozza, Falanga, Miglionico, Di Chiara, Di Filippo, Marra, Scavone, Mastroberti (28’st Agrello), Lancellotti. A disp.: Ursulean, D’Arienzo, Franci, Baiocchi, Trisolini. All.: Camelia.

MELFI: Gabrieli, Carriero, Toglia, Montenegro, Lamorte, De Rita, Salvia, Sambataro, Saurino, Mastroberti, Bongermino. A disp.: azzella, Barbaro, Normanno, Riefoli, Moldovan, Iodice, Giacomino. All.: Destino.

ARBITRO: Pignalosa di Matera.

MARCATORI: 8’pt Scavone, 18’pt Di Filippo, 23’pt Lamorte, 31’ pt Mastroberti, 1’st Bongermino, 15’st Saurino

Claudio Sole

