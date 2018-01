Calcio D: il Francavilla riprende a sudare. Oggi la ripresa degli allenamenti

Creato Martedì, 02 Gennaio 2018 10:22 Visite: 54

FRANCAVILLA – E’ fissata per questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti in casa Francavilla. I sinnici dopo aver trascorso le festività di fine anno, dunque questo pomeriggio ritornano a lavorare sul campo, per preparare il delicato incontro di domenica prossima nella trasferta campana, in casa della Frattese. Una partita delicata, ma allo stesso tempo alla portata dei rossoblù, che se vogliono tirarsi fuori dalla zona calda della classifica, devono assolutamente partire con una vittoria. La Frattese è una squadra da nono sottovalutare, nelle ultime due stagioni ha militato nel girone I, arrivando l’anno scorso settimo e due anni fa, al secondo posto, da quest’anno invece è stata inserita nel girone H. Per la compagine di mister Lazic è una trasferta delicata da non sottovalutare, ma allo stesso tempo c’è la consapevolezza di poter fare bene, ma è chiaro che ci vorrà un Francavilla ben diverso da quello ammirato nel girone di andata che ha giocato a corrente alternata. Insomma domenica prossima comincia il girone di ritorno e tutti sperano che Pagano e compagni, possano partire con il piede giusto per cominciare a scalare una classifica che al momento è molto delicata. Da verificare le condizioni fisiche del capitano Carmine Pagano, che è fermo ai box, per un problema muscolare che lo sta tenendo fuori da qualche settimana. Intanto testa alla trasferta campana, che è fondamentale per partire con il piede giusto.

Rocco Sole

