Calcio a5 femm. Coppa Italia, l’Episcopia fa prima la sua. Battuto il Matera

SENISE – Si è giocata sul parquet del «Pala Monte Cotugno» la gara di andata di coppa Italia femminile di calcio a 5, con il quintetto femminile della Futsal Episcopia che si è imposta con il punteggio di 5-2 contro la Tecnoles Matera. Una gara giocata davanti ad una buona cornice di pubblico, per lo più accorso dalla vicina Episcopia con i supporters a sostenere le proprie beniamine. Il quintetto di mister Sebastiano Propato, ha disputato una gara attenta, rischiando poco in fase di copertura, ben giostrata dalla linea di retroguardia. Le reti sono state siglate da Caruso, che ha messo a segno una tripletta, il portiere Cafaro, ed infine da Celano, che hanno consegnato così la vittoria in gara uno. Per Donadio e compagne quindi una vittoria fondamentale per tentare di giocare sul parquet materano con un cospicuo vantaggio. Il ritorno si giocherà sabato 6 gennaio a Matera, con il chiaro intendo di arrivare in finale, che si disputerà il 27 gennaio, molto probabilmente a Bernalda. Staremo a vedere, nel frattempo le ragazze si godono questa vittoria.

Claudio Sole

