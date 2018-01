Calcio: Grande colpo di mercato del Real Senise. In bianconero arriva Nicolao

Creato Sabato, 06 Gennaio 2018 18:02 Visite: 541

SENISE – Grande colpo di mercato del Real Senise che si assicura le prestazioni del forte terzino sinistro Nicholas Nicolao. Con una mossa a sorpresa il Direttore Sportivo Salvatore Marino porta in bianconero il ventottenne francavillese, che si è svincolato dalla Fc Francavilla che milita nel campionato di Serie D. «Sono felicissimo di essere qui al Senise – commenta a caldo Nicolao – una piazza importante che disputa un campionato altrettanto importante. Ringrazio chi mi ha voluto qui, ma allo stesso tempo ringrazio la Fc Francavilla che mi ha dato tanto in questi anni, facendomi crescere come calciatore e come uomo». Raggiante il Direttore Sportivo Marino nel corso della presentazione ufficiale presso la sala stampa dello stadio “Gian Battista Rossi”: «Abbiamo messo a segno un colpo sensazionale – dice soddisfatto il ds – perché Nicolao oltre ad essere un ottimo calciatore è soprattutto un uomo spogliatoio. Come si è avuta la possibilità di portarlo a Senise, essendosi svincolato dal Francavilla, abbiamo subito colto al volo l’occasione». Per l’impegno di domani nella difficile trasferta di Montescaglioso, Nicolao è già a disposizione del tecnico. Ricordiamo che per lui oltre a diversi anni di presenze da titolare in Serie D con il Francavilla, anche una parentesi in Serie C1 con l’Andria in due stagioni dal 2010 al 2012.

Claudio Sole

