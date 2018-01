Calcio a5 femm.: La Futsal Episcopia vola in finale di coppa Italia

Creato Sabato, 06 Gennaio 2018 18:53 Visite: 453

La Futsal Episcopia vola in finale di coppa Italia. Nella gara di ritorno giocata a Matera questo pomeriggio, contro la Tecnoles, Donadio e compagne si sono imposte con il risultato di 1-4. Le ragazze di mister Sebastiano Propato, hanno disputato una gara attenta, rischiando poco in fase difensiva, ben giostrata dalla linea di retroguardia. Le reti sono state siglate da Aliotta che ha messo a segno una tripletta e da Caruso. L’Episcopia forte del vantaggio ottenuto nella vittoriosa gara di andata per 5-2, ha giocato il match odierno con più tranquillità, cercando di limitare ogni pericolo da parte dell’avversario. Al fischio finale del direttore di gara, grande festa in campo, e sugli spalti con un nutrito gruppo di tifosi arrivati da Episcopia. Adesso sale la grande attesa in vista della finale del 27 gennaio, che si disputerà molto probabilmente a Bernalda.

Claudio Sole

