Calcio Eccellenza: Impegno in trasferta per il Real Senise, che fa visita al Montescaglioso

Creato Domenica, 07 Gennaio 2018 11:17 Visite: 71

SENISE – Dopo la pausa natalizia riparte il campionato di Eccellenza. Nella seconda giornata del girone di ritorno il Real Senise fa visita al Montescaglioso, in una gara impegnativa contro una formazione lanciata nella zona play off. I sinnici di patron Pietro Chiorazzo, dopo aver piazzato il colpo di calciomercato nella giornata di ieri, con il tesseramento dello svincolato Nicholas Nicolao, il forte terzino proveniente dalla FC Francavilla di Serie D, sono concentrati adesso in questa delicata sfida di campionato. «Riprendiamo il campionato – dice il centravanti Didì – consapevoli di andare a giocare su un campo difficile, contro una formazione che sta facendo un buon torneo. Però noi stiamo bene, in settimana abbiamo lavorato con impegno in allenamento, con il gruppo che è carico per questa trasferta. Personalmente mi sento in forma – continua Didì – speriamo di portare a casa la vittoria». Nelle fila del Senise sarà assente il difensore Gioia per squalifica. Dovrebbe giocare invece dal primo minuto il nuovo acquisto Nicolao. Arbitro della gara il sig. Francesco Domenico Cannito, coadiuvato dagli assistenti Julia Kapela Marta e Cappiello Giuseppe. Fischio di inizio fissato per le ore 14:30.

Claudio Sole

Commenta l'articolo