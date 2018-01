Calcio Eccellenza: Il Real Senise cala il tris a Montescaglioso

Creato Domenica, 07 Gennaio 2018 21:08 Visite: 280

Grande prestazione del Real Senise che sul campo del Montescaglioso si è imposto con un secco 0-3. Dal primo minuto in campo il nuovo acquisto Nicholas Nicolao, il terzino è stato impiegato nella sua posizione preferita, sulla fascia sinistra, ed è stato autore di una buona gara con l’assist sulla rete dello 0-3 di Didì. Sinnici che sono passati in vantaggio al 20’ del primo tempo con il centravanti Lavecchia, che ha raccolto un assist in girata di Pellegrini. Il raddoppio non è tardato ad arrivare, infatti al 35’ la rete porta la firma di Fabio Tuzio con un gran tiro dal limite. Il Montescaglioso prova a reagire, lo fa al 40' con Natale che con un tiro in girata in area impegna Vaglica ad una gran parata a terra a deviare la palla. Nel finale di tempo, esattamente al 45’ su cross del nuovo arrivato Nicolao, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto corto, arriva il tris da parte di Didì che chiude così la prima frazione di gioco sullo 0-3. Nella ripresa poi, i padroni di casa restano in dieci per l’espulsione dopo soli sei minuti di Varisco per doppio giallo. Il Senise rischia poco, gioca sul velluto ed arriva vicinissimo alla quarta rete con Tuzio che colpisce il palo con un gran tiro in corsa da posizione defilata, con Pellegrini completamente libero in piena area di rigore. A circa dieci minuti dalla fine del match il tecnico del Senise Filardi è stato allontanato dalla panchina per proteste su un fuorigioco dubbio fischiato ai danni di Lavecchia. Si arriva così al triplice fischio finale con i tre punti in tasca e la consapevolezza d’aver ritrovato nuovamente la forma ottimale dell’intero gruppo. I sinnici con questa vittoria salgono al nono posto in classifica con ventinove punti, inanellando così il settimo risultato utile consecutivo, con cinque vittorie e due pareggi, frutto di una condizione fisica straripante.

Claudio Sole

Commenta l'articolo