Calcio D: Il Francavilla espugna il Vallefuoco. Battuta la Frattese

Inizia nel migliore dei modi il nuovo anno per il Francavilla di Ranko Lazic che sul terreno di gioco di Mugnano di Napoli allo stadio “Vallefuoco” batte i padroni di casa con il risultato di 0-1 grazie alla rete di Masini. Una gara che ha visto i lucani protagonisti in più di un occasione, la più ghiotta avuta con il centravanti Masini che sottoporta non arriva all’appuntamento con il goal, mandando incredibilmente il pallone fuori dallo specchio della porta. Il vantaggio però arriva ad inizio ripresa con lo stesso Masini che su assist invitante in piena area tutto solo non fallisce. I padroni di casa non demordono, sfiorano il pareggio con un colpo di testa di Esposito che sugli sviluppi di un calcio d’angolo centra in pieno la traversa. Nel finale di gara poi ancora vicini al pareggio i campani, ma è bravo il portiere sinnico a sventare la minaccia. La gara dopo sette minuti di recupera termina con il risultato di 0-1 in favore dei rossoblu di Lazic.

