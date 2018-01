Calcio Promozione: Va al Ferrandina la coppa Italia. Battuto il Bella

Creato Lunedì, 08 Gennaio 2018 23:08 Visite: 47

La Coppa Italia Promozione "Mauro Tartaglia" è del Ferrandina Calcio. Questa volta i materani la fanno propria dopo averla persa ai calci di rigore con il Rotonda nell’edizione 2016/2017. Non vi è stata storia tra le due squadre. Il Ferrandina ha prevalso nettamente sul piano del gioco e della convinzione. Poco si può raccontare degli undici potentini del mister Troiano. Soltanto al 21’ e al 25’ del primo tempo, il Bella si è fatto vedere nell’area del Ferrandina prima con Remollino e pochi attimi dopo con Gliubizzi senza creare nessun problema al portiere del Ferrandina Fraccalvieri. Al Ferrandina di mister Stigliano sono bastati una sola frazione di gioco per archiviare la pratica Bella. Corre il 10’ quando la mezz’ala Grieco del Ferrandina fa capire le intenzioni ai potentini del Bella. Palla al piede da oltre trenta metri fa partire un tiro velenoso che impegna severamente il portiere. Passano appena 5 minuti e al 15’ il Ferrandina passa in vantaggio con Musillo che ribadisce in rete un passaggio dalla sinistra della porta del Bella del compagno di squadra Morelli. Bella sorpreso e stordito dal vantaggio del Ferrandina. Passano appena 3’ e al 18’ il Ferrandina raddoppia. Questa volta è proprio Grieco, il migliore della compagine materana a realizzare la seconda rete con un tiro sporco dalla linea di difesa dei potentini che sorprende Uva che non può fare altro che guardare la palla entrare nella propria porta. Ferrandina gasata dal doppio vantaggio continua a premere con belle triangolazioni a centrocampo che mettono diverse volte i rispettivi attaccanti di fronte al portiere del Bella. Il tris arriva al 26' con Simini. La seconda frazione di gioco si apre con qualche azione del Bella senza rilievo alcuno. È Sempre il Ferrandina che si rende pericoloso in area dei potentini, al 55’ e 56’ con rispettive azioni ficcanti in area da parte degli attaccanti del Ferrandina. La partita si chiude al 66’ quando ancora Musillo realizza la quarta rete dell’incontro. Finisce con i tifosi del Ferrandina ai cancelli del campo ad esultare con i propri giocatori. Giusto il risultato con una prestazione di grande rilievo calcistico. I migliori del Ferrandina Musillo e Grieco. Nel Bella c’è molto da lavorare dalla difesa alla trequarti di centrocampo. Ma questa è un'altra storia.

FERRANDINA – BELLA 4-0

FERRANDINA (4-2-3-1):Fraccalvieri I (42’ st Belmonte); Grassani, Saccente, Desimini, Maino; Fusco (42’ st Pallotta), D’Angelo; Musillo (34’ st Sassi), Grieco (40’ st Fraccalvieri II), Morelli (33’ st Finamore); Dametti. A disp.: Lippolis, Cantore. Allenatore: Stigliano.

BELLA (4-3-3): Uva, Cardone (22’ st Asmodeo), G. Troiano, M. Troiano (40’ st Diallo), Parisi; Rota, G. Remollino, Angrisani (7’ st Mangone); A. Remollino, Bavaro (34’ st Diarra), Gliubizzi (1’ st Nano). A disp.: Nigro, Ahmad. Allenatore: Troiano.

ARBITRO: Foscolo di Potenza (Martinelli-Mele).

RETI: 15’ Musillo, 18’p.t Grieco, 26 De Simini‘ 66’ Musillo.

NOTE: Ammoniti: Cardone, A. Remollino, G. Troiano e Mangone (B); Grieco e Fusco (F).

Oreste Roberto Lanza

