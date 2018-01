Calcio Eccellenza: il Real Senise a caccia dei tre punti contro il Metapontino

Creato Sabato, 13 Gennaio 2018 14:55 Visite: 34

SENISE – Si giocherà allo stadio “Rocco Perriello” di Policoro la sfida di campionato tra il Real Metapontino e il Real Senise, valida per la ventesima giornata del campionato di Eccellenza Lucana. In casa sinnica dopo la brillante vittoria ottenuta sul campo del Montescaglioso con il risultato di 3-0, che ha inanellato il settimo risultato utile consecutivo, con cinque vittorie e due pareggi, si cerca la continuità per scalare posti in classifica. Il team di Filardi si trova adesso all’ottavo posto in classifica con ventinove punti. Per quanto riguarda la formazione, unico assente il solito Fabio Pioggia, che sta recuperando dal lungo infortunio. Al rientro dalla squalifica il difensore Giancarlo Gioia, che dovrebbe riprendere il posto da titolare al centro della difesa. In panchina ci sarà l’allenatore in seconda Marcelli, al posto dello squalificato Filardi. Arbitro della gara il signor Antonio Cecchi della sezione di Moliterno, coadiuvato dagli assistenti Pasquale Martinelli e Francesco Tragni. Fischio di inizio fissato per le ore 14:30.

Claudio Sole

