Basket: La Pallacanestro Senise vittoriosa sul parquet della Vito Lepore

Continua imbattuto il cammino della Pallacanestro Senise, vittoriosa in trasferta con La Vito Lepore Potenza. Dopo un inizio molto equilibrato, i ragazzi di coach De Stradis prendono un buon vantaggio, che progressivamente aumenta fino ai 15 punti finali. Una presenza importante tra il pubblico, il Sig. Lepore, che la dirigenza della Pallacanestro Senise non vedeva da tempo, venuto a seguire la squadra che porta il nome del figlio, atleta mai dimenticato. Come al solito miglior marcatore al sempre giovane Gianluca Ambrosecchia, 26 punti fatti con una grossa facilità, la stessa con cui penetra nelle difese l'altro giovane della squadra, Lino Durante, che si è fermato a 18 punti. Per la seconda partita consecutiva Ignazio Vignola manca la doppia cifra per un punto e si ferma nuovamente a nove, ma uno dei suoi canestri è stato spettacolare, in rovesciata. Nella Vito Lepore in doppia cifra il play Tricarico con 15 punti e Muscillo con 12. Lo stesso Muscillo e Paradiso sono usciti per 5 falli. Tecnico a Virgallita della Vito Lepore (libero trasformato da Vignola) e antisportivo allo stesso Vignola. Tutti i ragazzi della squadra del presidente Totaro, hanno calcato il parquet potentino e dato il loro apporto. Prossimo incontro a Senise contro il CUS Potenza, che precediamo con due soli punti in classifica, domenica 28, e vorrei segnalare il cambio orario, ore 19,30 e invito tutti al PalaRotalupo.

Vito Lepore Potenza - Pallacanestro Senise 58-73

Vito Lepore Potenza 58 - Di Capua 8 (1), Tricarico 15 (3), Virgallita 0(3), Muscillo 12(5), Capriglione 7 (3), Carchia 5 (3) Missanelli 6(1) , Esposito 5(0). Coach Carta

Pallacanestro Senise 73 - Vignola 9 (3),Sassano 0(1)Parziale 0(1), Ambrosecchia 26 (2), D'Aranno 0 (0), Barnabà 5(3), Durante 18 (4), Faillace 0 (0), Rossi 0(0), Paradiso 5 (5), Housni 10(4). Coach Daraio

Arbitri: Maruggi e TelescaParziali: 7-16, 16-19 (23-35), 19-23 (42-58), 16-15 (58 -73)

Note: Usciti per cinque falli Carchia (Vito lepore PZ) e Paradiso (Pall. Senise). Tecnico a Virgallita (Vito Lepore) antisportivo a Vignola (Pall. Senise).

Giuseppe Vignola - Pallacanestro Senise

