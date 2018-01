Calcio a 5 femm.: L’Episcopia è pronta ad alzare la coppa Italia

Creato Martedì, 23 Gennaio 2018 15:25 Visite: 45

Grande attesa per la finale di coppa Italia di calcio a cinque femminile in programma domani sera al “PalaErcole” di Policoro tra la Futsal Episcopia e Donne Medio Basento. Una gara combattuta quella che si giocherà sul parquet jonico, con due formazioni pronte a sfidarsi. «Siamo pronte a questa battaglia – dice il capitano della Futsal Episcopia Giusy Donadio, che domani non sarà in campo perché squalificata – sapendo di affrontare una squadra tosta, che abbiamo già sfidato nell’ultimo turno di campionato, incassando una sconfitta, dovuta più ad una questione di approccio sbagliato alla gara. Domani però non dobbiamo fallire l’appuntamento, per noi è troppo importante, bisogna restare concentrati per centrare l’obiettivo». Intanto in paese è già alto il fermento, con i tifosi impegnati

a preparare cori e striscioni per sostenere le proprie beniamine. Ricordiamo che il Futsal Episcopia ha già vinto, per la prima volta nel 2015 la Coppa Italia Femminile di Calcio a 5 battendo 1-0, nella finale disputata sul parquet del “PalaCampagna” di Bernalda, il Lions Potenza. Fischio d’inizio fissato per le ore 17:30. Arbitro della gara sarà il signor Raffaele Giannella di Matera.

Claudio Sole

