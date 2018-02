Calcio Eccellenza: Real Senise e Grumentum si dividono la posta in palio

Creato Domenica, 04 Febbraio 2018 20:34 Visite: 289

SENISE – Termina in pareggio la sfida del “Gian Battista Rossi” tra Real Senise e Grumentum Val d’Agri. I ragazzi di mister Filardi, per lui centesima panchina tra le fila sinniche, hanno dimostrato una buona tenuta fisica. Sugli spalti anche uno striscione dei tifosi del Busto Garolfo, a dimostrazione del forte gemellaggio tra le due comunità. Pronti via, la prima azione degna di nota arriva al 22’ con Coquin che calcia di prima intenzione ma Vaglica respinge. Al 24’ cross di Didì con Lavecchia che è bravo ad impattare la sfera costringendo il portiere alla parata. Il vantaggio degli ospiti arriva al 27’ con Serritella che approfitta dell’assist di Falco per spedire in rete. Siamo sullo 0-1. Nel finale di tempo, Coquin in piena area calcia di poco a lato. Nella ripresa al 13’ il Senise si procura un calcio di rigore per fallo ai danni di Pellegrini. Dal dischetto Lavecchia non sbaglia. Passano appena due minuti e Gialdino lancia Didì che appoggia per Tuzio che calcia di prima intenzione costringendo Tammone agli straordinari per la respinta. Al 20’ dopo un anno di stop per infortunio, si rivede in campo

davanti ai propri tifosi, sul terreno amico, Fabio Pioggia, che prende il posto di Tuzio. Al 35’ occasionissima per il Real, con Pellegrini che di testa colpisce il palo dopo un magistrale cross di Nicolao. Nel finale al 45' l’arbitro fischia un rigore per fallo su Falco, dal dischetto però Serritella manda alto, gettando alle ortiche l'occasione per i tre punti.

REAL SENISE – GRUMENTUM VAL D'AGRI 1-1

REAL SENISE: Vaglica, Pellegrini, Nicolao, Arleo, Gioia, De Salve, Tuzio (20’st Pioggia), Gialdino, Didì, Lavecchia, Salzano. A disp. Ciancio, Bellusci, Mangieri, Ferrara, Naim, Spagnuolo. All. Filardi.

GRUMENTUM VAL D'AGRI: Tammone, De Maio, Ambrosecchia, Milano, Criscuolo. Andrulli, Coquin (40’st Ferri), Pistone, Serritella, Falco, Nano. A disp. Varalla, Dianò, Fele, Acosta, Arguello, Perpignano. All. De Stefano.

ARBITRO: Recchia (Capolupo – Chiarillo).

RETI: 27’pt Serritella, 13’st Lavecchia (Rig.).

NOTE: Spett. 250 circa. Ammoniti: Pistone, Salzano. Angoli: 5-4 per il Real Senise. Rec.: 1' pt; 4' st.

Claudio Sole - Rocco Morelli

Commenta l'articolo