Basket, la Pallacanestro Senise non conosce ostacoli. Battuta anche la Normanna Melfi

Continua imbattuto il cammino della Pallacanestro Senise, che ad un turno dalla fine della prima fase continua la striscia di vittorie, nove su nove incontri. Un inizio con il freno a mano, tanto da perdere il primo quarto di ben 5 punti (13-18), poi rompono gli indugi nel secondo quarto con una prova magistrale, tutta velocità ed assist. Il parziale è di 29 a 4, la partita è su un altro binario. Binario che non cambia fino ad arrivare al distacco di 30 punti finale. In doppia cifra per il Senise il solito Ambrosecchia con 24, Sassano con 17, Paradiso con 16, Housi 12 e Vignola 12. Vignola in doppia cifra anche per numero di assist, alcuni spettacolari. Nella Normanna Melfi in doppia cifra Montanarella M. (18), capitan Casorelli e Finelli, entrambi con 12.

Pallacanestro Senise - Normanna Melfi - 88-58

Pallacanestro Senise 76 - Vignola 12 (4), Sassano 17(3), Ambrosecchia 24 (2), D'Aranno 4 (1), Corizzo 0(1), Cristiano 0, Rossi 3(0), Paradiso 16 (4), Amendolara 0, Housni 12(4). Coach Daraio

Normanna Melfi 58 - Setteducati 4 (5), Pagliuca 0(3), Montanarella M. 18(4), Montanarella D. 0(3), Casorelli 14(1), Finelli 14(2), Giura 2(1), Palmitessa 6(2).

Arbitri: Imbrenda e Romaniello

Parziali: 13-18, 29-4 (42-22), 21-19 (63-41), 25-17 (88 -58)

Note: uscito per 5 falli Setteducati (Melfi)

