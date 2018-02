Calcio D Coppa ITA, stasera il Potenza ospita l’Igea Virtus

Creato Giovedì, 08 Febbraio 2018 14:45 Visite: 51

Allo stadio Viviani questa sera in programma alle ore 20:00 la gara degli ottavi di finale di Coppa Italia con il Potenza che affronta l’Igea Vistus. Il Potenza di mister Ragno, autentica corazzata nonché capolista del girone H di quarta serie, è sempre più lanciata verso la promozione in serie C. Questa sera i potentini dovranno scendere in campo con la massima concentrazione. I rossoblù sono tra le formazioni più forti dell’intera serie D e vantano un organico di assoluto rilievo per la categoria: tra tutti i grandi nomi del Potenza spicca quello dell’attaccante brasiliano Franca, autore sin qui di ben 21 reti in campionato con la maglia lucana. L’Igea Virtus però, arrivata a questo punto della competizione, vuole giocarsi al meglio le proprie carte anche in Coppa Italia. Per i giallorossi di mister Peppe Raffaele, che domenica, grazie al successo interno con il Gela hanno agganciato il secondo posto del girone I di serie D, l’impegno è di quelli tosti. I giallorossi sognano l’impresa e Raffaele schiererà una formazione competitiva, pur cercando di ruotare qualche elemento nell’undici titolare, anche in considerazione delle tre gare in una settimana, con i barcellonesi attesi domenica dalla sfida di Portici. Quella di stasera è gara secca, in caso di parità al 90’ saranno i calci di rigore a decretare la formazione che approderà ai quarti di finale di Coppa Italia: la vincente di Potenza - Igea Virtus nel prossimo turno affronterà il Cerignola.

