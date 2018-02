Calcio D Coppa ITA, il Potenza vola ai quarti. Tris all’Igea Virtus

Creato Venerdì, 09 Febbraio 2018 14:52 Visite: 38

Con le reti di Pepe, eurogoal per lui dai trenta metri, Bertolo e Siclari su calcio di rigore, il Potenza di mister Ragno batte l’Igea Virtus e vola ai quarti di Coppa Italia. Davanti ad una buona cornice di pubblico, poco più di duemila spettatori, i rossoblu hanno giocato una gara attenta e con la giusta concentrazione per avere la meglio dei ragazzi di mister Raffaele, che dal canto loro hanno cercato di limitare i danni. L'avversario del Potenza ai quarti sarà l'Audace Cerignola che ha eliminato ieri il Monticelli con il risultato di 1-0. L'incontro è previsto per il prossimo 28 febbraio. Sarà il sorteggio, però, a decidere chi giocherà in casa.

POTENZA – IGEA VIRTUS 3-0

POTENZA: Mazzoleni, Biancola (Schisciano dal 65'), Bertolo (Di Somma dal 77'), Coccia, Diop, Pepe (k) (Siclari dal 71'), Ungaro, Coppola, Di Senso (Guaita dall'82'), Vaccaro (Panico dal 74'), Manno. A disp.: Di Franco, Esposito, Mistretta, Garofalo. All.: Ragno.

IGEA VIRTUS: Ingrassia, Fontana (k), Ferrante (Dall'Oglio dal 65'), D'Antonio, Gatto (Merkaj dal 61'), Santamaria (Aveni dal 72'), Sarcone, Cuzzilla (Kacorri dal 46'), Fioretti (Biondo G. dal 46'), Kosovan, Biondo S.. A disp.: D'Amico, Bucolo, Biondi, Rotella. All.: Raffaele.

Arbitro: Franco Iacovacci di Latina.

Marcatori: Pepe 30', Bertolo 37', Siclari 85' (rig.).

Redazione BN.net

