Basket, sconfitta per la Pallacanestro Senise. Finita la prima fase

Creato Domenica, 18 Febbraio 2018 10:14 Visite: 131

Finita sabato scorso (10 febbraio) la prima fase del campionato, quella con girone di andata e girone di ritorno, nei quali si sono scontrate le sei partecipanti al campionato di PROMOZIONE Lucano. La Pallacanestro Senise ha perso l'imbattibilità, con la vittoria per 82 a 81 della Ciumnera, ma non il primato in classifica. Primato che permette di incontrare la Ciumnera in casa (sempre in casa la terza, il CUS Potenza, e la quarta, il Nuovo Basket Potenza, mentre le trasferte saranno due, con la quinta, la Vito Lepore Potenza e la sesta, Normanna Melfi). Parliamo della partita. Nei primi 3 quarti (specialmente i primi due), una partita a senso unico, ottima Ciumnera, inesistente Senise. Si è arrivato ad uno svantaggio massimo di 23 punti, un gioco monocorde e un Ambrosecchia con le polveri bagnate, tanto da segnare solo 5 punti. L'ultimo quarto parte da un meno 21 che dava poche speranze, e un secondo posto certo. Avviene quello che non ti aspetti, si comincia a giocare un basket dominante, sia in difesa ma principalmente in attacco (le percentuali fino al terzo erano state bassissime), ed Ambrosecchia ha iniziato a segnare con la sua regolarità, 12 punti nel quarto. Quarto vinto 35 a 15, e merito alla lucidità di un giocatore del Ciumnera che conosciamo bene, Antonello Marchese, se non siamo riusciti a portare il risultato pieno. In tanti in doppia cifra, nel Ciumnera un immenso Stefano Marino con 29 punti, Montemurrro 14, Santamaria , Marchese 11, nella Pallacanestro Senise un ottimo Durante con 23, Ambrosecchia 17, Paradiso 16, Housi 12. Ora seguirà la fase ad orologio, dal 24 febbraio. Il calendario definitivo ancora non è stato fatto, ma sembra che la prima partita sarà casalinga contro il Nuovo Basket Potenza,

Ciumnera Potenza – Pallacanestro Senise 82-81

Ciumnera Potenza 82

Lo Sardo 8, Stenta 6, Marino 29, Marchese 11, Santamaria 12, Guma 2, Di Virgilio 0, Montemurro 14, De Marca 0, Araneo 0, Gallo 0. Coach Montemurro.

Pallacanestro Senise 81

Vignola 3, Sassano 8, Ambrosecchia 17, D'Aranno 2, Durante 23, Corizzo, Rossi, Paradiso 16, Housni 12. Coach Daraio.

Parziali: 26-21, 23-12 (49-33) 18-13 (67-46) 15-35 (82-81)

Arbitri: Racanelli e Settembre.

Giuseppe Vignola

