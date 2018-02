La PM Volley Potenza vince in trasferta contro la Pallavolo 80 Brindisi

Creato Domenica, 18 Febbraio 2018 10:21 Visite: 88

Ottima prestazione per la PM Volley Potenza che torna da Brindisi con il bottino pieno raccogliendo l'intera posta in gioco. Davvero una bella prova delle giovanissime ragazze allenate da Pamela Petrone e Marco Orlando che trovano la terza vittoria stagionale e con i tre punti raccolti questa sera raggiungono la doppia cifra in classifica a quota 10 punti.

Nel primo set le due squadre prendono le misure e infatti si vede dal risultato che il parziale è stato tirato, si chiude 22-25, 0-1 per le ragazze di coach Petrone.

Nel secondo set la Pallavolo 80 è determinata a rientrare in gioco ma allo stesso tempo la PM vuole raddoppiare e mettere una pietra sulla gara, il set è tirato e lungo, si va ai vantaggi e a spuntarla sono Alessia Mitidieri e compagne che si portano sullo 0-2 chiudendo il parziale con un 28-30 di prepotenza.

Nel terzo set le padrone di casa allentano la morsa davanti alla buona prova delle potentine che ci mettono poco a chiudere la gara sul 14-25 con lo 0-3 finale.

Nel prossimo turno di campionato, diciassettesima giornata, la PM Volley Potenza torna tra le mura amiche della Palestra Caizzo per ospitare sabato 24 febbraio (prima battuta alle ore 18:00) la temibile Sportilia Volley Bisceglie.

Commenta l'articolo