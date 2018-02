Calcio Eccellenza, il Real Senise a valanga. Didì match winner

Creato Domenica, 18 Febbraio 2018 21:09 Visite: 280

SENISE – Risultato a valanga per il Real Senise che affonda il Vitalba con il risultato di 5-0. I sinnici fanno vedere sin dai primi minuti di gioco la loro supremazia in campo, mettendo alle corde l’avversario. Il vantaggio per i padroni di casa arriva nel finale di tempo, esattamente in pieno recupero al 47’ con Lavecchia che trafigge il portiere con un gran tiro dal limite che termina sotto l’incrocio. Nella ripresa stesso monologo, Senise in avanti con gli ospiti a limitare i danni. Il raddoppio non tarda ad arrivare, all’8’Didì da poco entrato, insacca portando a due le reti. Al 10’ Lavecchia lascia il posto a Pioggia, che al 27’ viene espulso per fallo di reazione ai danni di Larotonda, anch’esso espulso, autore di un bruttissimo intervento. Continua ad attaccare il Senise sfiorando in due circostanze il tris. Le altre tre reti portano sempre la firma del centravanti Didì: al 33’, poi al 37’ su calcio di rigore ed infine al 40’. Per lui un poker superlativo.

REAL SENISE – VITALBA 5-0

REAL SENISE: Vaglica, Pellegrini, Nicolao, Arleo, Gioia, De Salve, Tuzio, Gialdino, Mangieri (1’st Didì), Lavecchia (10’st Pioggia), Naim. A Disp. Ciancio, Ponzio, Volpe, Ferrara, Spagnuolo. All. Filardi.

VITALBA: Pannullo, Romaniello D., Gruosso, Camelia, Vaccaro G., Uva (1’st Larotonda), Romaniello M., Demeo, Minutiello, Vaccaro Ge., Grieco. A Disp. Cilibrizzi, Pandolfo, Petagine, Tita, Carriero, Santarsiero. All. La Capra.

ARBITRO: Tiraboschi di Bergamo.

RETI: 47’pt Lavecchia, 8’st, 33’st, 37’st (rig.) e 40 st Didì.

NOTE: Spettatori 300 circa. Terreno di gioco in buone condizioni. Espulsi: al 25’st Pioggia e Larotonda per gioco scorretto.

Claudio Sole

