Calcio D: Tre punti d'oro per il Francavilla. Battuto il Gragnano

FRANCAVILLA IN SINNI – Il Francavilla in Sinni, batte di misura l’ostico Gragnano, che recrimina a sua volta per due gol annullati per fuorigioco fischiati dagli assistenti dell’arbitro. I lucani dunque conquistano tre punti d’oro verso la corsa alla salvezza diretta, grazie alla rete del giovane Cimino al 6’ della ripresa e grazie ad un grande secondo tempo. Prima della gara è stato osservato un minuto di raccoglimento per la prematura scomparsa di Giuseppe Fortunato, tifoso del Francavilla. La cronaca: Al 9' tiro di Marino da posizione di centro sinistra e Giordano respinge sul fondo. Dall'azione d'angolo, la retroguardia campana si disimpegna in affanno. Al 16' i campani passano in vantaggio con Gassama M., ma l'arbitro annulla su segnalazione dell'assistente di destra, che ravvisa un fuorigioco. Gara molto spezzettata a causa di numerosi interventi fallosi. Al 28' un'indecisione difensiva dei lucani, favorisce l'inserimento di Napolitano che sfiora il sette di poco. Al 36' Gatto prova il tiro a giro sul secondo palo e la palla va al lato. 42' i sinnici attaccano, e vanno al tiro con Volpicelli e la difesa campana respinge. Al 46' i lucani si rendono pericolosi su azione d'angolo ma la palla non entra per poco. Nella ripresa al 6' Francavilla in vantaggio: Volpicelli prende palla a metà campo, salta tre avversari in velocità e serve al centro una palla d'oro per l'accorrente Cimino, che con un tiro di piatto destro insacca sul secondo palo. All'8' ci prova Cioffi di testa e palla fuori. All'11' il Gragnano pareggia ma l'assistente di destra segnala il fuorigioco, e nell'occasione viene espulso il tecnico Campana per proteste. Al 20' Franco, sugli sviluppi di una punizione dalla sinistra impegna Alvigini nella deviazione sul fondo. Al 25' Volpicelli impegna su punizione Giordano che vola a deviare la palla sopra la traversa. Dall'angolo ci prova Marino in girata e Giordano blocca la palla in due tempi. Al 38' ci riprova Volpicelli su punizione e la palla esce di un soffio sopra la traversa. Finisce così, con la vittoria del Francavilla, che centra una vittoria importantissima.

FRANCAVILLA IN SINNI - GRAGNANO 1-0

FRANCAVILLA IN SINNI: Alvigini, Ragone, Potrone, Zappacosta, Pagano, Digiorgio, Volpicelli, Gassama O. (44'st Scoppetta), Acosta (34'st Masini), Marino, Cimino (41'st Cassata). A Disp. Falcone, Aggiorno, Marziale, Ruffolo, Del Prete, De Santis. All. Lazic. GRAGNANO: Giordano, Franco, Baratto, Martone, Gatto (19'st Mansour), La Monica (41'st Liccardi), Formisano, Chiariello, Gassama M., Napolitano (29'st Moccia), Cioffi (32'st Mbye). A Disp. Smaldone, Montuori, Esposito, Guidone, Vincenzi. All. Campana. ARBITRO: Petrella di Viterbo. RETE: 6'st Cimino.

NOTE: Spettatori 500 circa con una cinquantina di tifosi ospiti. Giornata nuvolosa e terreno di gioco in ottime condizioni. Espulso per proteste l’allenatore del Gragnano, Campana all’11’st. Al 48'st Chiariello per doppia ammonizione. Ammoniti: Formisano, Ragone, La Monica, Chiariello, Volpicelli. Angoli: 6 a 2 per il Francavilla in Sinni. Rec.: 2'pt; 5'st.

Rocco Sole

