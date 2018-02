Pollino, grande successo per la V^ edizione di Ciaspolando Verso Sud

Creato Martedì, 20 Febbraio 2018 12:20 Visite: 127

Nello splendido scenario di Piano Visitone di Viggianello a 1400 metri s.l.m. tra le montagne più belle del Parco Nazionale del Pollino, si è conclusa con successo domenica 18 febbraio la quinta edizione di Ciaspolando Verso Sud, l'unica gara non competitiva con le ciaspole (racchette da neve) del Centro Sud Italia organizzata da Infopollino Centro Escursioni e Asd Pollino Discovery, in collaborazione con lo Sci Club di Rotonda. Un centinaio di partecipanti accorsi soprattutto dalla Puglia, dalla Basilicata e dalla Calabria, che si sono sfidati su un percorso tecnico di circa 5 km con saliscendi nei meravigliosi boschi innevati del Pollino. Tra i premiati della categoria maschile Angelo Schiavone, Potenza Pietro (2 Classificato) Giacinto De Cataldo (3 Classificato). Tra i premiati della categoria femminile, invece, la materana Rosa Luchena (1 Classificata), Samanta Cirillo (2 Classificata) e Anna Francione (3 Classificata). L'iniziativa mira a valorizzare il Parco Nazionale del Pollino ed in particolare i pianori d'alta quota del comune di Viggianello (Piano Ruggio e Piano Visitone) nel periodo invernale. Infatti sul Pollino l'utilizzo delle ciaspole è esploso negli ultimi anni grazie agli innumerevoli sentieri da percorrere accompagnati dalle guide. La manifestazione coniuga sport e turismo, – dice Daniele Poerio presidente dell'Asd Pollino Discovery – Nel week-end appena trascorso tante strutture ricettive di Rotonda e Viggianello hanno beneficiato della presenza degli atleti e dei loro accompagnatori con ricadute positive sull'economia locale. Puntiamo per il prossimo anno a far crescere ancora la manifestazione affinché la gara Ciaspolando Verso Sud diventi un'appuntamento fisso per i tanti amatori che limitano nelle associazioni sportive del Centro Sud Italia". Molti hanno preso parte alla ciaspolata turistica organizzata con le Guide Ufficiali del Parco Nazionale del Pollino, impegnati in un percorso di circa 3 km alla scoperta della flora e della fauna del Pollino. Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla riuscita dell'evento e si metteranno a lavoro già per la sesta edizione di Ciaspolando Verso Sud 2019.

