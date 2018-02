A San Severino Lucano ritorna la coppa delle nevi

Creato Giovedì, 22 Febbraio 2018 17:22 Visite: 64

Ritorna anche quest’anno, a San Severino Lucano, la ormai storica “Coppa delle Nevi”, organizzata dall’ASA di Castrovillari, manifestazione di auto storiche e moderne inserita nel Campionato Raduni di Precisione dell’Automobile Club di Potenza. La gara sarà valida per il Memorial Vittorio Minasi e Tribute of Lancia Delta. Il programma prevede Sabato 24 Febbraio l’arrivo dei partecipanti presso la sede del Ente Parco Nazionale del Pollino dalle 15 alle 17 dove avverrà una prima registrazione degli equipaggi e poi alle 17.30 lo start della I Tappa con l’arrivo al Rifugio Fasanelli in notturno a 1370 mt s.l.m. La giornata di domenica 25 Febbraio inizierà con la II tappa con partenza alle 10.30 dalla centralissima piazza Vittorio Emanuele III di Rotonda alla volta del Rifugio Fasanelli dove è prevista una breve sosta, per poi dirigersi verso il Rifugio De Gasperi in un incantevole paesaggio innevato e passando da Colle Impiso e Piani di Visitone si andrà verso il Bivio Voscari da dove si prenderà la strada in direzione Mezzana di San Severino Lucano dove si effettueranno alcune prove di precisione. Si continuerà fino ad arrivare a San Severino Lucano centro per l’arrivo e la conclusione della gara, prima del pranzo a Bosco principe e la premiazione. La Manifestazione si svolgerà con medie al di sotto dei 40Km/h ed a traffico completamente aperto, dando la possibilità a tutti i partecipanti di ammirare i panorami e la natura in cui si trovano immersi, in una giornata di Sport e di Turismo, oltre alla possibilità, durante le soste, di visitare luoghi che, ormai tagliati fuori dai grandi flussi di traffico, rischierebbero di essere dimenticati del tutto. Per noi, dice il sindaco di San Severino Lucano, la manifestazione rientra ormai a pieno titolo nelle iniziative fisse nel calendario degli eventi e rappresenta un importante momento di promozione del nostro territorio e delle sue risorse.

