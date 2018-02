Calcio serie D gir.H: Il Francavilla di scena allo Iacovone di Taranto

Creato Sabato, 24 Febbraio 2018 16:30 Visite: 87

FRANCAVILLA – Tornare a casa con un risultato positivo. Con questo obiettivo il Francavilla domani pomeriggio affronta il blasonato Taranto, allo stadio «Iacovone». Per i sinnici che sono reduci dalla preziosa vittoria interna contro il Gragnano del turno precedente, si tratta di una partita fondamentale ai fini della corsa verso la salvezza diretta. I rossoblù sono un punto sopra la zona playout. «Affrontiamo a mio avviso –ha dichiarato alla vigilia del match il vice presidente del Francavilla Niccolò Cupparo-, una delle squadre più in forma del campionato, pertanto ci vorrà una partita praticamente perfetta per cercare di provare a portare via un risultato positivo, chiaramente Taranto permettendo. Noi siamo reduci dall’importante vittoria –ha spiegato- contro il Gragnano, e sarebbe fondamentale riuscire a tornare a casa con un altro risultato, che ci darebbe un’ulteriore iniezione di fiducia». Quale potrebbe essere un punto a vostro favore per questa gara? «Ma, non lo so, forse riuscire a contenere il Taranto –ha aggiunto- nelle battute iniziali, cercando di sfruttare qualche ripartenza ed in questo, confido molto nella giornata di grazia di Volpicelli, vedremo, mi auguro –ha concluso Niccolò Cupparo- che il Francavilla possa disputare una grande gara». La direzione della gara è affidata al signor Daniele De Tommaso della sezione di Rieti coadiuvato dagli assistenti Emanuele Bocca ed Emanuele Caputo entrambi della sezione di Caserta. Probabile formazione. Alvigini, Ragone, Potrone, Zappacosta, Pagano, Digiorgio, Volpicelli, Gassama (Morales), Acosta, Marino, Cimino. All. Lazic.

Rocco Sole

