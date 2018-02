Calcio Eccellenza: Un Real Senise decimato va nella tana del Lavello

Creato Sabato, 24 Febbraio 2018 17:45 Visite: 161

SENISE – Match importantissimo per il Real Senise che domani pomeriggio sarà di scena allo stadio “Franco Pisicchio” contro i padroni di casa del Lavello. Una gara dal sapore play off. Infatti le due compagini occupano posizioni favorevoli, il Lavello al quinto posto con 42 punti, Real Senise invece a seguire con 39 punti al settimo posto. Però in casa sinnica sono diverse le assenze: Capalbo, Pioggia e Lavecchia squalificati. Assente anche Gialdino. Assenze pesanti quindi, in vista di una gara che si annuncia molto combattuta con le due squadre vogliose di fare punti per proseguire il cammino in classifica. I ragazzi di mister Filardi, sempre più condottiero di questo gruppo, sono concentrati per cercare di non fallire l’appuntamento, anche se di fronte si troveranno un team che viaggia a ritmo sostenuto, nonostante il mezzo passo falso di domenica scorsa sul campo del Tolve, con un pareggio per 1-1. Real invece reduce dal roboante 5-0 casalingo inflitto al malcapitato Vitalba, che ha visto il centravanti Didì mattatore in campo con quattro reti. A dirigere il match sarà il signor Romanelli Josef, coadiuvato dagli assistenti: Martinelli Stefano Vito e Ciocia Nicola. Fischio d’inizio fissato per le ore 15:00.

Claudio Sole

