Calcio Eccellenza, il Real Senise rientra da Lavello con un ottimo pareggio

Si annunciava una gara ostica per il Real Senise, così è stato. Nonostante le numerose assenze, Lavecchia, Capalbo e Pioggia out per squalifica, i sinnici hanno dato il cuore per portare a casa un punto d’oro che serve a mantenere ancora vive le speranze play off. I padroni di casa del Lavello si rendono pericolosi sin dall’inizio, ma il vantaggio arriva al 20’ con Lannunziata che approfitta di una buona palla e non fallisce. Alla mezz’ora il Real resta in dieci per l’espulsione di Gialdino, che ha lasciato il campo per doppia ammonizione. Nella ripresa i ragazzi di Filardi arrivano al pareggio al 19’ con Ferrara, che ristabilisce il risultato. Da segnalare due grosse occasioni per il Senise con Didì: la prima tutto solo in area con un tiro che va addosso al portiere, la seconda invece su cross di Ferrara dopo uno scambio con Nicolao, per l’accorrente Didì che tutto solo di testa manda di un soffio sopra la traversa, con il portiere in uscita. Al triplice fischio finale la gara termina sull’1-1. Con il Senise che rientra sulle sponde del Sinni con la convinzione di potersela giocare con tutti anche in situazioni di emergenza.

Claudio Sole

