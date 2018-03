Calcio serie D gir.H: il Francavilla vuole fare suo il match odierno contro il Manfredonia

Creato Sabato, 03 Marzo 2018 23:54 Visite: 21

FRANCAVILLA – Un unico risultato a disposizione, non ci sono alternative, ossia la vittoria. Il Francavilla è chiamato questo pomeriggio a disputare la partita della vita. Si perché di questo si tratta, battere il Manfredonia al «Fittipaldi», significherebbe mettere altri tre punti nella propria cassaforte verso la salvezza diretta. I sinnici al momento sono in piena zona playout, ma con un’eventuale vittoria questo pomeriggio, potrebbero tirarsi fuori dalla zona calda. Sicuramente il cammino è ancora lungo, ma con un piccolo passo alla volta, si può raggiungere questo traguardo. «Non abbiamo altra scelta –ha dichiarato alla vigilia del delicato match mister Ranko Lazic-, dobbiamo solo vincere per provare a tirarci fuori dalla zona playout. Sappiamo bene che non sarà una partita facile, ma abbiamo l’obbligo morale di vincere, perché le prossime due gare che ci aspettano –ha spiegato- contro Cavese e Potenza saranno proibitive». Che insidie può riservare la gara di questo pomeriggio? «Non lo so –ha proseguito mister Lazic- dobbiamo pensare a noi stessi, senza guardare gli avversari. Non abbiamo alibi –ha aggiunto-, dobbiamo solo vincere, per poter poi affrontare le prossime due gare con un piglio diverso e successivamente avremo altri due scontri diretti contro Turris e Aversa, ma adesso –ha concluso l’esperto tecnico del Francavilla- pensiamo al Manfredonia». La direzione della gara è affidata al signor Andrea Bindella della sezione di Pesaro, coadiuvato dagli assistenti Paolo Cipolletta di Avellino e Carmine Castiglione di Frattamaggiore.

Probabile formazione: Alvigini, Ragone, Potrone, Cassata, Pagano, Digiorgio, Volpicelli, Gassama, Acosta, Marino, Aggiorno. All. Lazic.

Rocco Sole

