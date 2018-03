Calcio Eccellenza: Real Senise a valanga. Battuto l’Alto Bradano

Creato Domenica, 04 Marzo 2018 22:06 Visite: 161

SENISE – Risultato a valanga per il Real Senise che affonda l’Alto Bradano per 5-1. I sinnici fanno vedere sin dai primi minuti di gioco la loro supremazia in campo, mettendo alle corde l’avversario. Prima dell’inizio della gara è stato osservato un minuto di raccoglimento per la prematura scomparsa di Astori, calciatore della Fiorentina, stroncato da un infarto. Pronti via. Il vantaggio per i padroni di casa arriva al 20’con Tuzio sugli sviluppi di un calcio di rigore, concesso per un fallo di mani. Al 40’ arriva il raddoppio con Didì che sfrutta un cross dal fondo di Tuzio e deposita in rete. Nel finale di tempo Vaglica salva la propria porta con un colpo di reni a deviare la palla indirizzata sotto l’incrocio. Nella ripresa gli ospiti accorciano le distanze al 15’ con Chiapparino, che verrà poi espulso cinque minuti dopo. Siamo sul 2-1. Il Senise attacca, portando a tre le reti al 35’ con Mangieri ed appena tre minuti dopo cala il poker con De Salve. Nel finale di gara al 42’ arriva il definitivo 5-1 che porta la firma del giovane Volpe.

REAL SENISE – ALTO BRDANO 5-1

REAL SENISE: Vaglica, De Salve, Nicolao, Arleo, Gioia, Ponzio V., Tuzio, Salzano, Didì, Mangieri (36’st Volpe), Ferrara. A Disp. Ciancio, Ponzio M., Lavecchia, Capalbo, Torchitto, Di Leo. All. Filardi.

ALTO BRADANO: La Ginestra, Bozza, Calabrese, Zilli, Evangelista, Chiapparino, Flesa, Ayozie, De Iacono, ferrante, Aharrh. A Disp. Loguercio, Giordano. All. Ruggiero.

ARBITRO: Rago di Moliterno.

RETI: 20’pt Tuzio (Rig.), 40’pt Didì, 15’st Chiapparino, 35’st Mangieri, 38’st De Salve, 42’st Volpe. NOTE: Spettatori 300 circa. Espulso al 20’st Chiapparino per gioco scorretto.

Claudio Sole

