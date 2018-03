Calcio Eccellenza, il Real Senise vuol tentare l’allungo a Pignola

Creato Sabato, 10 Marzo 2018 20:27 Visite: 113

Gara impegnativa ma non proibitiva per il Real Senise che domani pomeriggio sul rettangolo di gioco dello Sporting Pignola dovrà tentare di prendere l’intera posta in palio per cercare di tenersi stretta la zona play off, distanza di punti dalla prima permettendo. Dopo la scorpacciata di reti nella gara casalinga di domenica scorsa, con un sonante 5-1 all’Alto Bradano, i sinnici di mister Filardi dovranno tenere alta la concentrazione in questa trasferta, visto che i padroni di casa sono alla ricerca di punti per la tranquillità stagionale. Il Pignola è reduce dalla brillante vittoria esterna sul campo del Real Tolve per 1-4. In casa Senise sarà assente il difensore De Salve per squalifica. Al rientro invece, Capalbo, Pioggia e Gialdino che erano squalificati domenica scorsa. A dirigere la gara sarà il signor Marco Giordano, coadiuvato dagli assistenti Marco Favale e Rocco Iacovino. Fischio di inizio fissato per ore 15:00.

Claudio Sole

