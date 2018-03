Calcio Eccellenza, Real Senise corsaro. Tris dal sapore play off al Pignola

Creato Lunedì, 12 Marzo 2018 14:54 Visite: 117

Con una doppietta del centravanti Lavecchia e la rete di Gialdino, il Real Senise liquida la pratica Sporting Pignola con un secco 0-3. Una vittoria che vale l’ingresso nella griglia dei play off, con la quinta posizione in classifica a 46 punti. I padroni di casa partono bene ed hanno una buona occasione prima con D’Andrea che di testa impegna Vaglica alla respinta. Poi ci prova Ielpo che da pochi passi impatta malamente la palla spedendola fuori dallo specchio della porta. Ma il Senise è cinico, al primo vero affondo al 44’ si procura un calcio di rigore per fallo su Lavecchia da parte del portiere Mangone che nell’occasione viene espulso per fallo da ultimo uomo. Dal dischetto lo stesso Lavecchia fa centro. Siamo sullo 0-1. Nella ripresa padroni di casa in avanti nel tentativo di ristabilire il risultato, ma i sinnici in contropiede al 22’ raddoppiano ancora con Lavecchia, doppietta per lui. La gara prende una piega favorevole per il Senise che spinge sull’acceleratore e nel giro di sei minuti arriva al tris con Gialdino, che al 28’ dai venticinque metri lascia partire un tiro preciso che trafigge Quarantino. Nel finale non succede più nulla, con le due squadre che giocano di rimessa. Al triplice fischio finale del direttore di gara a festeggiare è il Real Senise di mister Filardi, sempre più condottiero di un gruppo solido ed efficace. Adesso testa al big match casalingo di domenica prossima contro la capolista Rotonda.

Claudio Sole

