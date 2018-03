Calcio Eccellenza, il Real Senise si prepara ad ospitare la capolista. Lavecchia, daremo il massimo

Creato Giovedì, 15 Marzo 2018 13:52 Visite: 55

SENISE – Grande attesa per la sfida in programma domenica pomeriggio allo stadio “Gian Battista Rossi” di Senise dove arriverà la capolista del girone il Rotonda Calcio. Nel frattempo continuano senza soste le sedute di allenamento agli ordini di mister Filardi e del suo valido staff tecnico, con l’intero gruppo che lavora alacremente per prepararsi al meglio ad ospitare la formazione del Pollino. «Siamo in una buona condizione – dice il centravanti Domenico Lavecchia – sia fisica che mentale, gli ultimi risultati ne sono la dimostrazione. Sappiamo che sarà una partita difficile, ma dobbiamo dare il massimo per cullare ancora il sogno dei play off. A Senise non ha mai vinto nessuno in questa stagione, è chiaro però che sarà dura affrontare la capolista, ma allo stesso tempo lo sarà anche per loro. Faccio un appello ai nostri tifosi, - conclude - sperando che domenica possano accorrere in massa per sostenerci, abbiamo bisogno del loro apporto». Il centravanti sinnico fino ad ora in questa stagione ha realizzato dieci goal, ed è reduce dalla brillante doppietta di domenica a Pignola, che ha permesso al Senise di vincere 0-3, l’altra marcatura è stata del prezioso Gialdino. Con la vittoria conquistata il team del presidente Pietro Chiorazzo è entrato nella griglia dei play off, con la quinta posizione in classifica a 46 punti.

Claudio Sole

