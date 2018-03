Calcio Eccellenza, domani big match. A Senise arriva la capolista Rotonda

Creato Sabato, 17 Marzo 2018 15:17 Visite: 40

SENISE – Derby del Pollino in programma domani pomeriggio allo stadio “Gian Battista Rossi” dove arriva la capolista del campionato il Rotonda Calcio. Un match dallo spettacolo assicurato, tra due formazioni che stanno marciando ad alti livelli. Sinnici che nelle ultime tredici gare hanno ottenuto nove vittorie tre pareggi e una sconfitta. Biancoverdi invece che corrono veloce, con dodici vittorie ed un solo pareggio nelle ultime tredici prestazioni. Un ruolino di marcia di tutto rispetto per i lupi del Pollino che sono la capolista incontrastata del campionato. In casa Senise mister Filardi ha l’intera la rosa a disposizione, salvo defezioni dell’ultimo momento. Per Gioia e compagni si tratta di un appuntamento decisivo per non perdere terreno con la zona play off, visto che adesso il team del presidente Pietro Chiorazzo occupa la quinta posizione con 46 punti. A dirigere la gara sarà il signor Leonardo Funari.

Claudio Sole

Commenta l'articolo