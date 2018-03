Calcio Eccellenza: Il Real Senise si conferma ammazza grandi. Battuta la capolista Rotonda

Creato Domenica, 18 Marzo 2018 20:21 Visite: 116

REAL SENISE - ROTONDA 1-0

REAL SENISE: Vaglica, Pellegrini, Nicolao, Arleo, Gioia, Capalbo, Tuzio, Salzano, Lavecchia (36'st Didì), Pioggia (30'st Gialdino), De Salve. A Disp. Ciancio, Ferrara, Mangieri, Naim, Spagnuolo. All. Filardi.

ROTONDA CALCIO: Barilaro (10'st Costantini), Storino, De Martino (12'st Alassani), Gentile, Stillitano, Cossù, Santamaria, Cristallini, Senè, Ciranna (25’st Gallardo), Frittitta (25’st Fabio). A Disp. Armentano, Stanzione, Alassani, Leone. All. Pugliese.

ARBITRO: Funari di Roma 1.

RETE: 35'pt Lavecchia.

NOTE: Spettatori 400 circa di cui una settantina di tifosi ospiti. Rec.: 2’pt. 4’st. Ammoniti: Stillitano, Nicolao, Lavecchia, Gioia.

SENISE – Il Real Senise non conosce ostacoli, e con una grande partita, sconfigge la capolista Rotonda, grazie alla rete del centravanti Lavecchia, undici centri per lui in campionato. La cronaca: All’11' colpo di testa di Gioia e Barilaro è bravo a deviare sul fondo. Dal conseguente calcio d’angolo Domenico Lavecchia calcia in porta e ancora Barilaro respinge. Al 18' il Rotonda prova una girata con Frittitta ma la palla si spegne a lato. Al 27' occasionissima per il Rotonda: Senè riceve palla al limite, controlla si gira e calcia in porta con la sfera che si infrange contro la traversa. Al 35' arriva il meritato vantaggio del Real Senise in mischia con una rete di Lavecchia, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo è bravo ad approfittare di un rimpallo in area per depositare in porta con un tocco di testa. Nella prima frazione di gioco non accade più nulla, il Senise rientra negli spogliatoi meritatamente in vantaggio. Nella ripresa, al 17' azione travolgente di Pellegrini che parte come un treno entra in area, salta un avversario e calcia sul secondo palo sfiorando il legno alla destra del neo entrato Costantini. Occasionissima per i sinnici. Al 22' ci prova l’intraprendente Fabio Tuzio dal limite ma Costantini blocca a terra. Al 32' si vede il Rotonda con Cossù di testa e palla fuori di poco. Brivido per la difesa senisese. Dopo quattro minuti di recupero, il direttore di gara manda tutti sotto la doccia. A festeggiare è il Senise che consolida il suo quinto posto in zona Play off. Il Rotonda invece resta sempre in testa alla classifica, con la Soccer Lagonegro che insegue adesso a quattro lunghezze. A fine gara così il direttore sportivo del Real Senise, Salvatore Marino: «Abbiamo disputato una grande partita, in risposta a quelli che avevano detto che non avremmo giocato per portare a casa i tre punti. Faccio i complimenti a tutta la squadra che ancora una volta ha dimostrato che contro le grandi si esalta e non sbaglia un colpo». Soddisfatto e raggiante il dirigente Nino Marino: «Complimenti a tutti i ragazzi e al mister. Oggi abbiamo dimostrato che non siamo inferiori a nessuno. Il Rotonda era venuto con l'intendo di chiudere il campionato oggi. Purtroppo hanno trovato una squadra che non fa sconti a nessuno, non regala niente e gioca sempre per vincere». Un Real Senise quindi cinico e concentrato quando si trova a giocare contro le grandi. Frutto questo di una condizione fisica straordinaria, che esalta ancora una volta, se ce fosse bisogno, il lavoro di mister Filardi sempre più condottiero di un gruppo unito e determinato. Adesso archiviata questa vittoria, si ritorna nuovamente in campo mercoledì, con il Senise che nel turno infrasettimanale andrà a giocare in trasferta contro la Fides Scalera.

Claudio Sole

