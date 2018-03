Calcio Eccellenza, il Real Senise domani fa visita alla Fides Scalera

Creato Martedì, 20 Marzo 2018 15:41 Visite: 67

Nuovamente in campo domani pomeriggio nel turno infrasettimanale del campionato di Eccellenza Lucana. Il Real Senise dopo la brillante e convincente vittoria interna di domenica scorsa ai danni della capolista Rotonda calcio, che conferma la duttilità sinnica ad esaltarsi contro le grandi del torneo, fa visita domani sul rettangolo di gioco di Atella alla Fides Scalera. I rossoblu di mister Natale tallonano Gioia e compagni ad una sola lunghezza in classifica, contendendo il posto nella griglia play off. Il sodalizio del Presidente Pietro Chiorazzo ricordiamolo, occupa la quinta posizione in classifica con 49 punti ed è più che mai lanciato a proseguire il glorioso cammino. Invece il team dell’abile presidente Mariolino Grande è reduce dallo 0-3 rifilato in trasferta al Real Tolve, a dimostrazione questo del buon lavoro a livello societario, con un team valido. A dirigere la gara sarà il signor Iurino di Venosa, coadiuvato dagli assistenti Martinelli e Saccinto.

Claudio Sole

Commenta l'articolo