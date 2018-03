Calcio Eccellenza. Salzano convocato nella Rappresentativa Juniores

Creato Venerdì, 23 Marzo 2018 23:43 Visite: 43

Il centrocampista del Real Senise Domenico Salzano classe 1999 di origini campane è stato convocato dalla Rappresentativa Regionale Juniores Basilicata in vista del Torneo delle Regioni in programma in Abruzzo dal 24 al 31 marzo. Giovane molto promettente che è entrato subito nelle grazie del commissario tecnico Donato Manniello Ex Angelo Cristofaro. «Siamo molto soddisfatti – dice il ds dei sinnici Salvatore Marino – perché ci gratifica per l’ottimo lavoro svolto in questa stagione. Dimostrazione di un team che lavora con attenzione ed impegno. Da parte della società in bocca al lupo al nostro calciatore». Frattanto, nel turno infrasettimanale giocato mercoledì scorso, che ha visto i sinnici perdere per 3-2, sul campo dell’inseguitrice Fides Scalera, Gioia e compagni hanno giocato una buona partita, avendo a disposizione diverse buone occasioni per incrementare il bottino di reti. Si sapeva che sarebbe stata una gara impegnativa, ma il Real Senise nonostante la sconfitta non ha affatto demeritato. Anzi, ha dimostrato il suo carattere in campo. Vittoria che è servita alla Fides per scavalcare i bianconeri di Filardi in classifica staccandogli di due punti prendendosi adesso la quinta posizione. «Nonostante la sconfitta – dice mister Filardi – la squadra ha giocato un buon calcio. Sul 2-1 per noi abbiamo sprecato almeno tre palle gol per andare sul 3-1. Due buone occasioni capitate a Pioggia ed una con Lavecchia, che non hanno permesso di mettere fine al match. Tre goal subiti, frutto di errori nostri individuali, non mi sembra che il nostro portiere abbia avuto grosse difficoltà tra i pali. Lo Scalera ha fatto la sua partita con le sue occasioni. Nonostante un campo reso pesante dalla pioggia caduta, abbiamo tenuto fisicamente ed abbiamo espresso un ottimo gioco. Caratteristiche queste che ci contraddistinguono in questo campionato». Ricordiamo che il Senise ha subito due espulsioni, una inflitta a Nicolao a cinque minuti dalla fine della gara per aver risposto ad una provocazione del pubblico che lo insultava. L’altra invece a Mangieri, allontanato dalla panchina per proteste ai danni del direttore di gara. «Infine – dice Filardi - vorrei fare i complimenti al nostro calciatore Salzano per la convocazione nella Rappresentativa Regionale Juniores Basilicata».

Claudio Sole

Commenta l'articolo