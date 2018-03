Calcio D: Domani atteso derby tra Francavilla e Potenza

Creato Sabato, 24 Marzo 2018 19:10 Visite: 30

FRANCAVILLA – Grande attesa in riva al Sinni per il derby tra Francavilla e Potenza (fischio d’inizio alle ore 15). Una partita sentitissima da ambo le parti: Da una parte il Francavilla, che vuole conquistare punti salvezza, e dall’altra il Potenza capolista, che vuole continuare la marcia trionfale verso la vittoria del campionato, dritti verso la Lega Pro. La formazione di «patron» Cupparo, vuole provare a mettere lo sgambetto al blasonato avversario, per smuovere la classifica ed allontanarsi sempre di più dalla zona playout. Insomma il Francavilla, vuole provarci, ma per farlo servirà una partita praticamente perfetta, a scapito di un Potenza, lanciatissimo in classifica, che non perde addirittura dallo scorso novembre, proprio nell’altro derby lucano a Picerno (5-3), da allora ad oggi ha inanellato ben tredici risultati utili consecutivi. «E’ una partita che non ha bisogno di stimoli –ha dichiarato alla vigilia l’esperto allenatore del Francavilla Ranko Lazic-, i giocatori sanno quello che devono fare, è un derby per cui l’entusiasmo arriva da solo. Sicuramente non sarà lo stesso Francavilla che ha perso all’andata 5-0, faremo di tutto per disputare una grande partita». Si prevede un campo pesante a causa della pioggia, che ne trarrà vantaggio? «Chi riuscirà a capire prima la partita –ha aggiunto-, poi è chiaro che gli episodi faranno la differenza, vedremo, mi auguro che la mia squadra faccia –ha concluso mister Lazic- una grande partita». Dunque servirà a Digiorgio e compagni una vera e propria impresa. Allo stadio «Fittipaldi» è atteso il tutto esaurito, infatti sono stati praticamente venduti tutti i biglietti (120) riservati al settore ospiti, ma si prevedono almeno altri quattrocento tifosi, in arrivo dal capoluogo, che probabilmente saranno privi di biglietto, dato che i tagliandi riservati alla tribuna di casa, saranno praticamente difficili da trovare, in quanto sono stati quasi venduti del tutto. Probabile formazione: Falcone, Ragone, Potrone, Zappacosta, Pagano, Digiorgio, Volpicelli, Morales, Acosta, Marino, Cimino. All. Lazic.

Rocco Sole

Commenta l'articolo