Basket: Pallacanetro Senise - CUS Potenza 94-60

Creato Domenica, 25 Marzo 2018 20:00 Visite: 18

Ottima partita dei giocatori di coach D'Araio, sempre al comando, hanno mostrato un buon gioco, sia in difesa che in attacco. Inizia alla grande Ambrosecchia che la difesa del CUS non riesce ad imbrigliare, il quarto finisce con 14 punti di vantaggio del Senise (26-12). L'inizio del secondo quarto vede in CUS che con un parziale di 9 a 4 diminuisce lo svantaggio, ma poi Lino Durante e compagni riprendono le redini del gioco e il quarto finisce 25 punti a 14 (51-26). Anche il terzo quarto è appannaggio del Senise (25-16), mentre l'ultimo è molto equilibrato, come suggerisce anche il punteggio, 18 a 18 per un finale di 94 a 60. E ora l'ultimo incontro della fase a Orologio. A Senise, sabato 7 aprile ultimo e decisivo incontro, contro la Ciumnera Basket Potenza. Il Ciumnera ieri ha perso coi ragazzi terribbili di coach Lo Sardo. Il Nuovo Basket infatti ha vinto il derby ieri, 72 a 60. Per quanto possa sembrare strano, i risultati di ieri erano influenti per la classifica finale. Ciò che conta è il risultato dell'ultimo turno. Ora abbiamo due punti di vantaggio, ma sarà prima in classifica chi vincerà l'incontro, essendo ora in parità (vittorie per entrambi in casa) il numero di vittorie negli scontri diretti. Quindi un aiutino lo vogliamo, dal pubblico ieri poco numeroso, anche se giustificato dalla contemporanea presenza di una grossa manifestazione "religiosa".



Tabellini (In parentesi i falli)

Pallacanestro Senise- CUS Potenza 94-60

Pallacanestro Senise 94 - Vignola 8(2) Sassano 13(1), Ambrosecchia 25(1), D'Aranno 0 (0), Durante 30 (4), Rossi 0(0), Paradiso 8(2), Faillace 0(0) Housni 10(3).coach Daraio

CUS Potenza 60 - Malatesta 21(1), Picerno 0(1), Leone 11 (1), Pacilio 8(1), Bianconi 4(0), Pellecchia 5(1), Romano 11(5). Coach Coluzzi.

Parziali: 26-12, 25-14 (51-26), 25-16 (76-42), 18-18 (94-60) Arbitri: Grieco e Conforti di Matera Note: scarso pubblico (60), uscito per 5 falli Romano (CUS)

Giuseppe Vignola - Pall.Senise

Commenta l'articolo