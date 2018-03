Calcio D: Un Francavilla super batte la capolista Potenza

Creato Domenica, 25 Marzo 2018 21:42 Visite: 45

FRANCAVILLA IN SINNI – In riva al Sinni sotto una pioggia battente a festeggiare è il Francavilla che fa suo il derby lucano di Serie D contro la capolista Potenza. Una grande partita quella giocata dal Francavilla di mister Lazic, con l’undici di mister Ragno incapace di fronteggiare l’agonismo dei padroni di casa. Con questa vittoria, il Francavilla conquista altri tre punti d’oro per la corsa salvezza, mentre il Potenza, vede ridurre il proprio vantaggio a +5 nei confronti della Cavese vittoriosa di misura a Nardò. Al Fittipaldi c’è il pubblico delle grandi occasioni, circa mille tifosi, accorsi a vedere le due squadre. Pronti via, al 5' Volpicelli ci prova da fuori e palla a lato. Al 12' sinnici in vantaggio: Volpicelli serve in profondità Marino che sul filo del fuorigioco, calcia in porta e sigla l'1-0 sul tentativo invano di Mazzoleni di intercettare vanamente la palla. Il Francavilla fa capire sin da subito le proprie intenzioni, giocando con grande aggressività. Al 20' arriva il pareggio del Potenza direttamente su una punizione dai venti metri siglata da Pepe che la piazza sul secondo palo, con la complicità del terreno bagnato ed una leggera deviazione di Pagano. Il Francavilla non sembra subire il colpo, infatti non si demoralizza continuando ad attaccare, infatti passano appena otto minuti e al 28', raddoppiano: Zappacosta si invola sulla fascia destra, mette la palla al centro per l'accorrente Marino che insacca il 2-1. Scoppia di gioia il Fittipaldi per questa bella azione di rimessa sulla fascia. Al 43' Volpicelli ci prova con una conclusione da posizione centrale, ma la palla viene tempestivamente deviata sul fondo dal portiere. Da azione d'angolo lo stesso Volpicelli calcia direttamente in porta e Mazzoleni respinge, ma sulla ribattuta Zappacosta manda fuori. Dopo un grandissimo primo tempo da parte del Francavilla, si va così al riposo lungo. Nella ripresa, all'11' Volpicelli salta due avversari e calcia in porta dai venti metri e la palla va sopra la traversa. Al 14' Zappacosta salta un avversario e serve Acosta che per poco di tacco non calcia in porta. Il Francavilla è micidiale nelle ripartenze. Al 27' il Francavilla si procura un calcio di punizione, Marino batte a sorpresa, Volpicelli ne approfitta riceve palla, calcia in porta e sfiora il palo. Al 29' arriva il tris: Marino serve Volpicelli che in piena area di piatto sinistro mette in rete tra l’entusiasmo dei propri tifosi. Il Potenza tenta la via del gol che arriva in pieno recupero al 51' con il neo entrato Manno, che però illude vanamente i propri tifosi, perché subito dopo il direttore di gara manda tutti sotto la doccia.

FRANCAVILLA IN SINNI - POTENZA 3-2

FRANCAVILLA IN SINNI: Alvigini, Ragone, Potrone, Zappacosta, Pagano, Digiorgio, Volpicelli (43'st De Marco), Morales, Acosta (45'st Masini), Marino (45'st Scoppetta), Cimino. A Disp. Falcone, Aggiorno, Marziale, Cassata, Ruffolo, Del Prete. All. Lazic.

POTENZA: Mazzoleni, Panico, Bertolo, Coccia, Franca, Pepe (28'st Guadalupi), Siclari, Ungaro (20'st Di Senso), Schisciano (36'st Manno), Coppola (23'st Esposito), Russo. A Disp. Breza, Biancola, Sicignano, Diop, Vaccaro. All. Ragno.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto.

RETI: 12'pt Marino, 20'pt Pepe, 28'pt Marino, 29'st Volpicelli, 51'st Manno.

NOTE: Spettatori 1000 circa di cui 250 tifosi circa del Potenza. Terreno di gioco allentato dalla pioggia caduta incessantemente per tutto l’arco della gara. Ammoniti: Morales, Ragone, Bertolo. Rec.: 1'pt; 6'st.

Claudio Sole

