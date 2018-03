Calcio D: Frenata del Francavilla. Contro la Turris arriva la sconfitta

Creato Giovedì, 29 Marzo 2018 23:31 Visite: 51

FRANCAVILLA – Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca in casa Francavillla. La trasferta contro la Turris Calcio persa malamente per 2-1 non ha lasciato per nulla gli animi sereni tra i sinnici. Pagano e compagni non sono riusciti a riconfermare la brillante vittoria di domenica scorsa per 3-2 nel derby casalingo contro la capolista Potenza. Dopo il vantaggio iniziale ad opera di Volpicelli al secondo minuto del secondo tempo, il Francavilla ha subito un vero è proprio black out con due reti subite nell’arco di soli tre minuti. All’11 Improta ha pareggiato i conti, poi al 13’ Roghi ha portato in vantaggio i campani. Il vantaggio iniziale aveva illuso un po’ tutti, ma purtroppo alcuni errori hanno compromesso il match. «Una sconfitta – ha dichiarato Ranko Lazic – dove abbiamo fatto tutto noi in soli tre minuti di gara. Sono stati commessi degli errori gravi che ci hanno penalizzato. Se giochi in Serie D a certi livelli, questo non è ammissibile. Non siamo stati bravi a chiudere la gara. Inoltre, abbiamo avuto almeno un altro paio di buone occasioni per segnare, ma non le abbiamo sfruttate a dovere. Dispiace – ha concluso – perché abbiamo fatto un passo indietro rispetto a domenica scorsa». Nel corso della gara il Francavilla ha subito l’espulsione di Acosta per doppia ammonizione e nel finale del difensore Marziale, per fallo da ultimo uomo, con il direttore di gara che ha fischiato il penalty in favore dei campani e Alvigini ha respinto la massima punizione dagli undici metri.

Rocco Sole

