Calcio Eccellenza, il Real Senise è pronto ad ospitare il Moliterno

SENISE - Impegno casalingo domenica per il Real Senise che si appresta ad affrontare la formazione del Moliterno. Una sfida dal sapore particolare ogni qual volta le due compagini si incontrano, visto che ancora è viva nella mente delle due tifoserie la finale di coppa Italia giocata nel gelo del “Donato Curcio” di Picerno nel dicembre del 2016, persa malamente dai sinnici per 5-2. Ma adesso è tutt’altra storia. Nella gara del “Gian Battista Rossi” mister Filardi dovrà fare a meno di Nicolao, Arleo e Mangieri squalificati dal giudice sportivo. Formazione quindi modificata rispetto all’ultima uscita di campionato persa contro la Fides Scalera. In settimana la squadra si è allenata agli ordini dello staff tecnico con la giusta concentrazione in vista dell’importante partita. Senise è reduce dalla sconfitta esterna per 3-2 contro la Fides Scalera che ha costretto i sinnici al sesto posto in classifica. Vittoria invece per il Moliterno che nell’ultimo turno ha avuto la meglio del Real Metapontino per una rete a zero, ma la classifica è deficitaria, sest’ultimo posto con soli ventotto punti, due in più dalla zona play out. A dirigere la gara sarà il signor Angelo Macchia, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Chiarillo e Giancarlo Vicino.

Claudio Sole

